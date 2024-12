Il medico sospetta un’infezione basandosi sui sintomi. Generalmente, per infezioni comuni come un raffreddore o un’infezione cutanea, non vengono eseguiti esami. Per altre infezioni, spesso il medico invia un campione al laboratorio per effettuare analisi per identificare i germi. In base all’apparente sede dell’infezione, può inviare un campione di:

Sangue

Urina

Espettorato (muco espulso con la tosse)

Tampone faringeo, penieno o vaginale