La pressione nei polmoni e nelle vie aeree è automaticamente compensata dalla pressione esterna quando, in profondità, è disponibile un supporto di aria pressurizzata, come nelle immersioni con scafandro o bombola. Quest’aria pressurizzata compensa anche la pressione nei seni paranasali, se le aperture di questi ultimi non sono ristrette, ad esempio da un’infiammazione dovuta a un’allergia o da un’infezione delle vie aeree superiori.

La pressione nella maschera facciale è compensata espirando con il naso nella maschera stessa. Il subacqueo compensa le differenze di pressione nell’orecchio medio sbadigliando o deglutendo tenendo le narici chiuse, movimenti che aprono il dotto che connette l’orecchio medio alla parte posteriore della gola (tromba di Eustachio).

I tappi per le orecchie o una cuffia aderente creano uno spazio chiuso tra il tappo e il timpano in cui la pressione non può essere compensata. Nemmeno la pressione interna agli occhiali non può essere compensata. Per tali motivi, durante l’immersione, non si devono portare tappi per le orecchie né occhiali. La cuffia deve essere adeguatamente ventilata in modo da non bloccare l’orecchio esterno.

Prima dell’immersione, le persone con congestione nasale, che potrebbe bloccare la respirazione dal naso, devono assumere un decongestionante (come la pseudoefedrina per via orale o uno spray nasale contenente ossimetazolina). Alleviando la congestione si favorisce l’equilibrio delle pressioni fra orecchio e seni paranasali, prevenendo il barotrauma oto-sinusale.

Per prevenire il barotrauma polmonare, tutta l’aria inalata in profondità, perfino alla profondità di una piscina, deve essere espirata liberamente durante la risalita. Prima di praticare immersioni, i soggetti con patologie polmonari come l’asma devono essere valutati per l’idoneità alle immersioni.