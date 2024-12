Come viene trattato lo pneumotorace iperteso?

Il trattamento dipende dalle dimensioni dello pneumotorace.

Qualora lo pneumotorace sia di dimensioni limitate, il medico può

attendere per vedere se si risolve spontaneamente

Se lo pneumotorace è di grandi dimensioni o determina problemi respiratori, il medico

Somministrando ossigeno

Inserirà una cannula nel torace (catetere toracico) per rimuovere l’aria

Di solito, il catetere toracico viene collegato a un dispositivo a depressione per aspirare l’aria e viene lasciato in sede per un paio di giorni, finché il polmone guarisce.