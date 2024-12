Durante un attacco d’asma, diverse cose producono un restringimento delle vie respiratorie. La mucosa che riveste le vie respiratorie si gonfia. Le vie aeree si riempiono di liquido denso (muco). I muscoli attorno alle vie respiratorie si contraggono e ciò contribuisce alla chiusura delle vie aeree.

Di norma, l’asma è una malattia a carattere familiare a esordio infantile, ma può esordire in qualsiasi momento della vita.

Nelle persone che soffrono di asma, gli attacchi possono essere scatenati da molte cose, che non producono alcun effetto in coloro che non sono affetti dalla malattia.

Le comuni cause scatenanti dell’asma includono:

Cose alle quali si è allergici (allergeni), quali il polline, la polvere e il pelo di animali

Infezioni che colpiscono le vie respiratorie, come un raffreddore

Esercizio

Sostanze irritanti nell’aria, quali fumo di sigaretta e forti esalazioni

Altre cose sono cause scatenanti solo per alcune persone: