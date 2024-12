Le sindromi da deficit polighiandolare sono malattie ereditarie caratterizzate dal malfunzionamento di varie ghiandole endocrine (che producono ormoni).

Le ghiandole endocrine sono organi che secernono uno o più ormoni specifici. La causa reale del malfunzionamento delle ghiandole endocrine può essere correlata a una reazione autoimmune in cui il sistema immunitario dell’organismo attacca per errore le proprie cellule. Possono essere coinvolti fattori scatenanti genetici e ambientali (come infezioni virali, fattori legati alla dieta o alcuni farmaci). Le sindromi da deficit polighiandolare sono classificate in tre tipi:

Tipo 1: detto anche poliendocrinopatia autoimmune-candidiasi-displasia ectodermica, o APECED (dall’inglese autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy). In questo tipo, che si sviluppa nei bambini, può essere presente una ridotta attività delle ghiandole paratiroidi e delle ghiandole surrenali. I soggetti interessati possono essere anche soggetti a infezioni croniche da lieviti (dette candidiasi mucocutanea cronica). Le infezioni da lieviti possono essere il primo segno di un problema, in particolare nei bambini di età inferiore a 5 anni. Possono essere presenti altri disturbi autoimmuni, tra cui malattie della tiroide, diabete mellito, epatite autoimmune e alcuni disturbi dell’apparato digerente che causano difficoltà nell’assorbimento dei nutrienti (malassorbimento).

Tipo 2: il tipo 2 è anche detto sindrome di Schmidt. In questo tipo, che si sviluppa negli adulti (specie nelle donne), le ghiandole surrenali e la tiroide sono ipoattive, anche se la tiroide a volte diventa iperattiva. I soggetti con deficit polighiandolare di tipo 2 possono sviluppare anche diabete.

Tipo 3: questo tipo è molto simile al tipo 2, ma le ghiandole surrenali sono normali.

I sintomi delle sindromi da deficit polighiandolare dipendono dagli organi endocrini colpiti. I deficit ormonali non si manifestano sempre tutti nello stesso momento e il loro sviluppo può richiedere anche anni. Tali deficit non si verificano in una sequenza particolare e non tutti i soggetti presenteranno tutte le carenze associate a ciascun tipo.

Sintomi delle sindromi da deficit polighiandolare I sintomi delle sindromi da deficit polighiandolare dipendono dagli organi endocrini colpiti. Ghiandola surrenale ipoattiva: debolezza, inappetenza, vomito, macchie scure sulla pelle e, nei casi gravi, bassa pressione arteriosa e morte in assenza di trattamento

Tiroide ipoattiva: aumento di peso, stipsi, secchezza dei capelli e della cute, talvolta incapacità di tollerare il freddo

Paratiroidi ipoattive: formicolio attorno alla bocca, crampi a mani e piedi, crisi convulsive

Diagnosi delle sindromi da deficit polighiandolare Esami del sangue per misurare i livelli ormonali I sintomi specifici inducono il medico a sospettare una sindrome da deficit polighiandolare. La diagnosi è confermata dal rilevamento dei livelli degli ormoni deficitari in un campione di sangue. A volte, il medico misura anche anticorpi specifici per cercare una reazione autoimmune alla ghiandola interessata. Poiché è possibile che altri organi endocrini continuino a funzionare normalmente per molti anni, per identificare il prima possibile eventuali nuovi deficit ormonali di solito i soggetti con deficit ormonali vengono sottoposti regolarmente a esami del sangue. Poiché tali sindromi sono spesso ereditarie, è possibile sottoporre i familiari del paziente a test genetici.