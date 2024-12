Quali sono le cause dei polipi del colon o del retto?

Quali sono le cause dei polipi del colon o del retto?

Nella maggior parte dei casi, i medici non sanno quali sono le cause di un polipo. Tuttavia, alcune patologie ereditarie possono causare polipi, come:

poliposi adenomatosa familiare (una malattia ereditaria che causa il tumore del colon)

sindrome di Peutz-Jeghers (una malattia che causa la formazione di polipi nello stomaco e nell'intestino e macchie blu e nere su viso, mani e piedi)

Tuttavia, queste condizioni sono poco comuni. Più spesso, i polipi si formano per motivi non chiari.