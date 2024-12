Radioterapia

Intervento chirurgico di stabilizzazione dell’osso

Intervento chirurgico di asportazione del tumore

Misure per ridurre la perdita ossea

Il trattamento dei tumori ossei metastatici dipende dal tipo di tumore che si è diffuso all’osso. Alcuni tipi rispondono alla chemioterapia, altri alla radioterapia, altri a entrambe e altri ancora a nessuna. Di solito la radioterapia rappresenta il trattamento più efficace.

L’intervento chirurgico di stabilizzazione dell’osso viene spesso eseguito per trattare le fratture e a volte anche come misura preventiva. L’intervento chirurgico per le fratture patologiche può prevedere l’inserimento di un’asta all’interno dell’osso, l’utilizzo di piastre e viti per stabilizzarlo oppure la rimozione dell’osso colpito e la ricostruzione dell’arto e dell’articolazione.

Una volta rimosso il tumore originale (primario), se nell’osso resta un solo tumore, soprattutto se si è sviluppato anni dopo quello originale, tale tumore viene rimosso chirurgicamente e l’osso viene ricostruito. Talvolta la rimozione e la ricostruzione sono combinate con radioterapia, chemioterapia o entrambe. Questa combinazione di trattamenti raramente porta alla guarigione, ma può migliorare significativamente la qualità della vita del soggetto, oltre alla funzionalità e all’aspetto dell’arto.

Gli obiettivi del trattamento sono ridurre al minimo la perdita di tessuto osseo, alleviare il dolore e consentire la mobilità.

La perdita di tessuto osseo può provocare dolore e rendere le ossa soggette a frattura, rendendo quindi necessario un intervento chirurgico. La perdita ossea può essere ridotta utilizzando la radioterapia e farmaci che la prevengono (come i bifosfonati o il denosumab) prima che si diffonda e compaia il dolore.

Per alleviare il dolore alla colonna vertebrale, si può ricorrere alla cifoplastica o alla vertebroplastica. Questi interventi possono essere eseguiti se i tumori causano il collasso delle vertebre, ma non premono sul midollo spinale. La cifoplastica è una procedura in cui si inserisce nella vertebra un palloncino che viene gonfiato per ripristinare la sua forma normale ed evitare un ulteriore collasso. Viene quindi iniettato del cemento osseo (metilmetacrilato). La vertebroplastica è simile alla cifoplastica, ma non prevede l’inserimento di un palloncino. Se il tumore è a rischio di causare un collasso che potrebbe premere sul midollo spinale e danneggiarlo (causando debolezza o paralisi delle gambe), può essere consigliato un trattamento, come un intervento chirurgico, per ridurre la pressione e stabilizzare la colonna vertebrale.