Tumori articolari

Il tumore tenosinoviale a cellule giganti (noto anche come sinovite villonodulare pigmentosa [SVNP]) causa il gonfiore e la crescita del rivestimento dell’articolazione. Questa crescita danneggia la cartilagine e l’osso intorno all’articolazione. La mucosa produce anche liquido in eccesso, che può provocare dolore e gonfiore. Il processo spesso determina la presenza di sangue nel liquido articolare. Il tumore tenosinoviale a cellule giganti di solito interessa una articolazione.

Generalmente si ricorre al trattamento chirurgico, ma le recidive non sono infrequenti. Il pexidartinib, un farmaco assunto per via orale, viene utilizzato per ridurre la crescita del tumore, ma solo se i sintomi sono gravi e non alleviati dall’intervento chirurgico. Negli Stati Uniti pexidartinib è disponibile solo nei centri oncologici tramite il Risk Evaluation and Mitigation Strategy Program (Programma di valutazione del rischio e strategia di mitigazione) del produttore. In alcuni soggetti, il farmaco può causare danni epatici gravi e potenzialmente letali.

Se, dopo il trattamento, la condizione si ripresenta, può essere necessaria una sostituzione totale dell’articolazione. In rare occasioni, dopo diverse sinoviectomie, si può procedere alla radioterapia.