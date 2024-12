Tumori ossei benigni

Un fibroma non ossificante è un’anomalia che si verifica quando parte dell’osso non si indurisce normalmente e, anziché essere pieno di tessuto osseo, è pieno di tessuto fibroso. Un fibroma non ossificante molto piccolo viene detto difetto corticale fibroso. I fibromi non ossificanti sono comuni nei bambini. In genere si sviluppano in prossimità delle estremità delle ossa delle gambe.

La maggior parte dei fibromi non ossificanti alla fine s’indurisce, a volte più dell’osso normale. I fibromi non ossificanti piccoli non causano sintomi. Tuttavia, alcuni piccoli fibromi possono crescere e causare dolore, oltre ad aumentare il rischio di rottura (frattura).

Il più delle volte i fibromi non ossificanti vengono individuati da una radiografia eseguita per un altri motivi.

Fibroma non ossificante Immagine Per gentile concessione di Michael J. Joyce, MD e Hakan Ilaslan, MD.

I fibromi non ossificanti piccoli non hanno bisogno di trattamento. Tuttavia, i fibromi che causano dolore o che crescono molto vengono rimossi e nella cavità rimasta viene inserito un innesto osseo.