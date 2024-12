Le cisti ossee unicamerali si manifestano vicino alle cartilagini di accrescimento nelle braccia o nelle gambe dei bambini. Le cartilagini di accrescimento permettono ai bambini di crescere.

Le cisti causano spesso l’assottigliamento delle ossa circostanti, portando alla rottura (frattura). Quelle che misurano meno di 5 centimetri di lunghezza o di larghezza possono guarire e sparire con la guarigione della frattura. Le cisti che misurano più di 5 centimetri in lunghezza o in larghezza, soprattutto nei bambini, possono necessitare di trattamento. Tuttavia, un predittore migliore del rischio di frattura è costituito da dimensioni della cisti superiori all’85% del diametro dell’osso o un involucro osseo di spessore inferiore a 0,5 millimetri.

La diagnosi delle cisti ossee unicamerali viene formulata mediante una radiografia. La maggior parte delle volte, le radiografie sono sufficienti per formulare la diagnosi, ma talvolta vengono eseguiti altri esami di diagnostica per immagini, come una risonanza magnetica per immagini (RMI) oppure, occasionalmente, una tomografia computerizzata (TAC).

Cisti ossea unicamerale Immagine Per gentile concessione di Michael J. Joyce, MD e Hakan Ilaslan, MD.

Queste cisti vengono spesso trattate con iniezioni di corticosteroidi (spesso ripetutamente), con un inserto osseo plastico o con sostituti ossei sintetici. A volte il trattamento consiste in un intervento chirurgico per rimuovere il contenuto della cisti dall’osso mediante raschiamento con uno strumento a forma di cucchiaio (curettage) e trapiantare osso prelevato da un’altra parte del corpo (innesto osseo) oppure osso trattato proveniente da un’altra persona (alloinnesto). Indipendentemente dal trattamento, la cisti rimane o si ripresenta nel 10-15% circa delle persone.