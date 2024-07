Malattie degli eosinofili

Le cause più comuni di un’elevata conta degli eosinofili (nota come eosinofilia o ipereosinofilia) sono

Disturbi allergici

Infezioni parassitarie

Alcuni tumori

I disturbi allergici, comprese la sensibilità ai farmaci, l’asma (inclusa l’asma eosinofila), la rinite allergica e la dermatite atopica, spesso aumentano il numero degli eosinofili. Molti parassiti, soprattutto quelli che invadono i tessuti, causano eosinofilia. Fra i tumori che causano eosinofilia vi sono il linfoma di Hodgkin, la leucemia e alcune neoplasie mieloproliferative.

Se l’aumento della conta degli eosinofili è solo lieve, in genere un soggetto non manifesta sintomi e l’elevata conta ematica di eosinofili viene scoperta solo quando viene eseguito un emocromo completo per altri motivi. A volte, tuttavia, soprattutto quando il numero di eosinofili è molto elevato, tale aumento provoca infiammazione dei tessuti e danni agli organi. Gli organi colpiti più spesso sono cuore, polmoni, cute, esofago e sistema nervoso, ma può essere danneggiato qualsiasi organo.

I sintomi variano in base all’organo interessato. Ad esempio, quando è interessata la pelle si può sviluppare un’eruzione cutanea, se sono colpiti i polmoni respiro sibilante e dispnea, se è colpito il cuore dispnea e astenia (sintomi di insufficienza cardiaca) o mal di gola e mal di stomaco se è colpito l’esofago o lo stomaco. Di conseguenza, le patologie eosinofile vengono diagnosticate in base all’area in cui i livelli di eosinofili risultano elevati:

cardiomiopatia eosinofila (cuore)

colite eosinofila (intestino crasso)

enterite eosinofila (intestino tenue)

esofagite eosinofila (esofago)

gastrite eosinofila (stomaco)

polmonite eosinofila (polmoni)

Spesso i soggetti vengono sottoposti innanzitutto ad analisi e trattati per cause più comuni dei loro sintomi. Ad esempio, potrebbero essere sottoposti a esami per rilevare eventuali infezioni e a una terapia antibiotica anche se non viene rilevata un’infezione. Dato che i sintomi persistono anche dopo il trattamento, spesso il medico preleva un campione di tessuto da analizzare (biopsia) che mostra la presenza di eosinofili nell’organo colpito.

Per trattare queste condizioni, spesso si ricorre ai corticosteroidi orali.