La leucocitosi linfocitica è l’aumento patologico del numero dei linfociti (un tipo di globuli bianchi) nel sangue.

I linfociti sono un tipo di globuli bianchi che rivestono vari ruoli nel sistema immunitario, come protezione da batteri, virus, funghi e parassiti.

Esistono tre tipi di linfociti

cellule B (linfociti B)

cellule T (linfociti T)

Cellule natural killer

Tutti e tre i tipi possono aumentare in risposta a infezioni o tumori. In alcuni casi, tuttavia, aumenta solo un tipo specifico di linfociti.

La causa più comune di aumento del numero di linfociti è

Un’infezione virale (come la mononucleosi)

Anche alcune infezioni batteriche, come la tubercolosi, possono determinare un aumento del numero dei linfociti. Alcuni tipi di tumori, come il linfoma e la leucemia linfatica acuta o cronica, provocano un incremento del numero dei linfociti, dovuto sia all’immissione in circolo di linfociti immaturi (linfoblasti) sia al rilascio di cellule linfomatose nel torrente ematico. Anche nel morbo di Graves e nel morbo di Crohn si può verificare un aumento del numero dei linfociti nel circolo ematico.

In genere, l’aumento del numero di linfociti non causa sintomi. Tuttavia, nei soggetti affetti da linfoma e da determinate leucemie, l’aumento dei linfociti può causare febbre, sudorazione notturna e calo ponderale. Inoltre, possono insorgere sintomi associati a un’infezione o ad altre malattie che hanno causato l’aumento dei linfociti, anziché all’aumento di linfociti stesso.

Se si sospetta un’infezione si procederà con gli esami del sangue. Quando si rileva un aumento del numero dei linfociti, è bene esaminare un campione di sangue al microscopio per determinare se i linfociti si presentano in forma attivata (come accade in risposta alle infezioni virali) o se appaiono immaturi o alterati (come nel caso di alcune leucemie o linfomi). È possibile identificare anche il tipo specifico di linfocita (cellule T, cellule B o cellule natural killer) soggetto ad aumento per determinare il problema scatenante.

Il trattamento della leucocitosi linfocitica dipende dalla causa.