Malattie dei monociti

L’aumento del numero dei monociti nel sangue (monocitosi) si manifesta nelle infezioni croniche, nelle malattie autoimmuni, nelle malattie del sangue e in alcuni tipi di tumori. Un aumento del numero di macrofagi in parti dell’organismo diverse dal sangue (come i polmoni, la cute e altri organi) può avvenire in risposta a infezioni, sarcoidosi e istiocitosi a cellule di Langerhans.