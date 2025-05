La sindrome di Löffler, una forma di polmonite eosinofila, può essere asintomatica o provocare sintomi respiratori lievi (nella maggior parte dei casi tosse secca). Per la diagnosi sono necessarie radiografie del torace e analisi del sangue per rilevare i livelli elevati di eosinofili nel sangue. La sindrome di Löffler si manifesta spesso nel corso delle infestazioni da una qualsiasi delle diverse specie di vermi nematodi (vermi cilindrici), più comunemente in quelle da Ascaris lumbricoides; tuttavia, in un terzo dei casi non è possibile identificarne la causa. La malattia generalmente si risolve entro 1 mese. I medici possono somministrare corticosteroidi per alleviare i sintomi e ridurre l’infiammazione.