I medici trattano l’anemia falciforme per:

prevenire le crisi

controllare l’anemia

alleviare i sintomi

I medici trattano l’anemia falciforme con:

Farmaci

folato, una vitamina che stimola l’organismo a produrre nuovi globuli rossi

Le crisi da anemia falciforme di solito richiedono una visita al pronto soccorso e può essere necessario il ricovero in ospedale. Al pronto soccorso e in ospedale il trattamento può prevedere:

liquidi per via endovenosa (EV)

Farmaci analgesici

Trasfusioni di sangue

Ossigeno

trattamento delle possibili cause scatenanti la crisi, come un’infezione

Il trapianto di cellule staminali è una procedura medica che può curare l'anemia falciforme in alcune persone, ma è molto pericolosa e pertanto viene utilizzata solo in situazioni di pericolo di vita. È possibile che in futuro la terapia con cellule staminali o la terapia genica cureranno l'anemia falciforme in modo sicuro.