Un aneurisma è un rigonfiamento in un’arteria. Si verifica in un punto debole della parete arteriosa. Un’arteria è un vaso sanguigno che trasporta il sangue dal cuore alle diverse parti del corpo. Le vene sono in vasi sanguigni che trasportano il sangue al cuore. Gli aneurismi non si formano nelle vene.

Possono svilupparsi in qualsiasi arteria

Un aneurisma può essere presente dalla nascita, ma la maggior parte si sviluppa in età più avanzata, a causa dell’irrigidimento delle arterie (aterosclerosi)

Gli aneurismi a volte si rompono improvvisamente o provocano la formazione di coaguli di sangue che ostruiscono l’arteria

Per chiudere o rimuovere un aneurisma è necessario un intervento chirurgico

Talvolta, i medici possono inserire una piccola spirale di metallo nell’aneurisma per chiuderlo senza intervenire chirurgicamente

Un aneurisma può interessare anche l’aorta, l'arteria principale che trasporta il sangue dal cuore.