Introduzione a batteriemia, sepsi e shock settico

Batteriemia: presenza di batteri nel flusso sanguigno. La batteriemia può derivare da una grave infezione o da azioni innocue come il lavaggio energico dei denti. Più frequentemente, è presente soltanto un numero ridotto di batteri che viene rimosso dal corpo umano autonomamente. In tali casi, la maggior parte dei soggetti non presenta alcun sintomo. Tuttavia, occasionalmente la batteriemia provoca infezioni, sepsi o entrambe.