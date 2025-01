Fièvre chez les adultes

Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les antécédents médicaux et l’examen physique orientent souvent le médecin vers la cause de la fièvre et les tests nécessaires à réaliser.

Afin de déterminer la cause de la fièvre, le médecin commence par interroger le patient sur les symptômes et les maladies antérieures ou présentes, sur les traitements en cours, sur les éventuelles transfusions sanguines reçues, sur l’exposition à une infection, sur les voyages récents, les vaccinations, ainsi que sur les hospitalisations, chirurgies et autres interventions médicales récentes. Le schéma de la fièvre aide rarement le médecin à poser un diagnostic. Cependant, une fièvre qui réapparaît tous les deux ou trois jours est typique du paludisme. Les médecins considèrent le paludisme et d’autres infections transmises par les insectes comme une cause possible uniquement si les personnes ont voyagé dans une région où l’infection est courante.

Un voyage récent peut apporter des éléments sur l’origine de la fièvre, car certaines infections ne surviennent que dans certaines régions. Par exemple, la coccidioïdomycose (une infection fongique) survient principalement dans le sud-ouest des États-Unis.

Les expositions récentes sont également importantes. Par exemple, il est plus probable que des personnes travaillant dans des abattoirs soient atteintes de brucellose (une infection bactérienne transmise par contact avec des animaux domestiques). D’autres exemples incluent l’eau ou les aliments à risque (tels que le lait et les produits laitiers non pasteurisés, la viande crue ou insuffisamment cuite, le poisson et les crustacés), les piqûres d’insectes (comme les moustiques) et de tiques, les relations sexuelles non protégées et les expositions professionnelles ou récréatives (telles que la chasse, la randonnée et les sports aquatiques).

La douleur est un élément important pour découvrir l’origine possible de la fièvre, si bien que le médecin demande si la personne ne souffre pas de douleurs au niveau des oreilles, de la tête, de la nuque, des dents, de la gorge, du thorax, de l’abdomen, des côtés, du rectum, des muscles et des articulations.

Les autres symptômes qui peuvent aider à découvrir l’origine de la fièvre sont une congestion et/ou un écoulement nasal, une toux, des diarrhées et des symptômes urinaires (fréquence, urgence et douleur des mictions). La présence de ganglions volumineux ou d’un rash cutané (y compris, son aspect, sa localisation et le moment de son apparition en relation avec d’autres symptômes) peut aider le médecin à identifier la cause. Les personnes atteintes de fièvres récurrentes, de sueurs nocturnes et avec une perte de poids peuvent souffrir d’une infection chronique comme la tuberculose ou une endocardite (infection de la paroi interne du cœur et généralement des valves cardiaques).

Le médecin peut aussi poser les questions suivantes concernant :

Un contact avec quelqu’un atteint d’une infection

Toute pathologie connue qui prédispose à une infection, telle qu’une infection par le VIH, un diabète, un cancer, une greffe d’organe, une drépanocytose, un stimulateur cardiaque, ou une atteinte des valves cardiaques en particulier avec remplacement par une valve artificielle

Toute pathologie connue qui prédispose à de la fièvre en l’absence d’infection, telle qu’un lupus, la goutte, une sarcoïdose, un hyperfonctionnement de la thyroïde (hyperthyroïdie) ou un cancer

Prise de tout médicament susceptible de rendre une personne sensible aux infections, comme une chimiothérapie anticancéreuse, des corticoïdes ou d’autres médicaments qui inhibent le système immunitaire

Une injection de drogues illicites

L’examen physique commence par la confirmation de la fièvre. La mesure la plus précise de la fièvre se fait par voie rectale, mais la température est souvent mesurée dans la bouche ou l’oreille. La température au niveau du front n’est pas aussi précise que la température rectale, mais il est possible que les médecins prennent la température au niveau du front pour dépister la fièvre. La température axillaire est la moins précise, les médecins l’utilisent donc rarement pour confirmer une fièvre. Ensuite, le médecin procède à un examen minutieux de la tête aux pieds pour découvrir l’origine de l’infection ou pour mettre en évidence une maladie.