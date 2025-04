Il existe de nombreuses causes aux troubles du rythme cardiaque (arythmies). Certaines arythmies sont inoffensives et ne nécessitent pas de traitement. Parfois, les arythmies s’arrêtent d’elles-mêmes ou avec des changements de mode de vie, comme le fait d’éviter l’alcool, la caféine (dans les boissons et les aliments) et le tabagisme. D’autres arythmies sont dangereuses ou suffisamment gênantes pour nécessiter un traitement. Les stimulateurs cardiaques artificiels constituent un type de traitement. Les autres traitements des arythmies comprennent l’insertion d’un défibrillateur cardioverteur implantable (DCI), la cardioversion-défibrillation, l’utilisation de médicaments anti-arythmiques ou la destruction d’une petite zone de tissu cardiaque responsable de l’arythmie (ablation).

Les stimulateurs cardiaques artificiels sont des appareils électroniques qui fonctionnent à la place du propre stimulateur cardiaque du cœur, le nœud sino-atrial. Ces dispositifs sont implantés chirurgicalement sous la peau, généralement sous la clavicule droite ou gauche. Ils sont reliés au cœur par des fils (électrodes) qui cheminent à l’intérieur d’une veine. Les extrémités des fils sont implantées dans la paroi d’une cavité cardiaque. Le stimulateur cardiaque envoie un signal électrique qui provoque la contraction du muscle cardiaque. Parfois, un seul fil est placé, généralement dans le ventricule droit. D’autres stimulateurs cardiaques utilisent 2 fils ou plus afin de pouvoir stimuler différentes cavités. Généralement, les stimulateurs cardiaques peuvent détecter la fréquence et le rythme cardiaque de la personne et envoyer un signal de stimulation lorsque cela est nécessaire. La plupart des stimulateurs cardiaques sont programmables depuis l’extérieur du corps. Les médecins peuvent donc modifier leur réponse.

Les conceptions de circuit et de pile à faible consommation d’énergie permettent à ces stimulateurs de fonctionner pendant 10 à 15 ans.

Certaines personnes peuvent être des candidats pour des stimulateurs cardiaques sans fil. Avec ce type de stimulateur cardiaque, aucun fil n’est nécessaire pour connecter le stimulateur cardiaque au cœur. Les médecins réalisent une petite incision dans l’aine et utilisent un cathéter pour insérer le stimulateur cardiaque directement dans la cavité cardiaque inférieure droite (le ventricule droit).

Il n’existe pratiquement aucun risque d’interférence entre les stimulateurs cardiaques et les téléphones portables, les systèmes d’allumage des voitures, les radars, les fours à micro-ondes et les détecteurs de sécurité dans les aéroports. Cependant, certains équipements peuvent perturber le fonctionnement des stimulateurs cardiaques. C’est le cas notamment des dispositifs d’électrocautérisation utilisés pour arrêter le saignement durant une intervention chirurgicale, la diathermie (une thérapie physique qui utilise des ondes radio pour appliquer de la chaleur aux muscles), et parfois l’imagerie par résonance magnétique (IRM). L’IRM peut être sans danger avec certains types de stimulateur cardiaque, selon leur construction.

Garder le rythme : Stimulateurs cardiaques artificiels

Les stimulateurs cardiaques sont utilisés le plus fréquemment pour traiter les arythmies lentes. Quand le rythme cardiaque descend au-dessous d’un seuil programmé, le stimulateur cardiaque artificiel produit des impulsions électriques. Plus rarement, les stimulateurs cardiaques sont utilisés pour traiter des tachyarythmies en délivrant une série d’impulsions visant à réduire le rythme cardiaque en normalisant la tachyarythmie.

Les stimulateurs cardiaques sont également utilisés dans le traitement de resynchronisation cardiaque (TRC). Dans certaines maladies du cœur, les quatre cavités cardiaques n’observent pas leur séquence de contractions ordonnées normales. Des stimulateurs cardiaques spéciaux à trois fils (un pour l’atrium droit, un pour le ventricule droit et un pour le ventricule gauche) peuvent rétablir la séquence normale des contractions et améliorer les résultats pour certaines personnes atteintes d’insuffisance cardiaque.