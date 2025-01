La candidose est une infection fongique provoquée par plusieurs espèces de la levure Candida, en particulier Candida albicans.

La forme la plus fréquente de candidose est une infection superficielle de la bouche, du vagin ou de la peau, qui provoque l’apparition de plaques blanches ou rouges, et un prurit (démangeaisons), une irritation, ou les deux.

Les patients immunodéprimés peuvent présenter de très graves atteintes au niveau de l’œsophage ou d’autres organes.

Un échantillon de matériel infecté est examiné au microscope et mis en culture.

Le traitement antifongique peut être administré directement sur la zone affectée ou par voie orale, mais dans les cas graves, les médicaments sont administrés par voie intraveineuse.

Les Candida sont des levures normalement présentes sur la peau, dans l’intestin et la région génitale. Généralement, les Candida ne sont pas pathogènes au niveau de ces zones. Cependant, ces champignons sont parfois responsables d’infections cutanées, d’infections buccales (affectant les muqueuses) ou d’infections vulvaires et vaginales. De telles infections peuvent se développer chez des patients immunodéprimés, mais sont plus fréquentes ou persistantes chez les diabétiques, les patients atteints d’un cancer ou du SIDA, et les femmes enceintes. La candidose de la bouche et de l’œsophage est fréquente chez les personnes atteintes du SIDA. La candidose est aussi fréquente chez les personnes traitées par des antibiotiques, car les antibiotiques tuent les bactéries qui vivent normalement dans l’organisme et qui rivalisent avec les Candida, ce qui permet aux Candida de se développer de façon anarchique.

La candidose est gênante, mais elle met rarement la vie en danger. Cependant, certaines formes de candidose sont graves. À savoir :

Candidose invasive

Candidémie (forme la plus courante de candidose invasive)

Dans la candidose invasive, l’infection se propage à d’autres parties du corps, comme les valves cardiaques, le cerveau, la rate, les reins et les yeux. La candidose invasive survient principalement chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli et chez les personnes hospitalisées. La candidose est l’une des infections contractées à l’hôpital les plus courantes.

La candidose de l’œsophage est l’une des maladies indiquant que l’infection par le VIH a progressé en SIDA (maladies définissant le SIDA).

On parle de candidémie lorsque la candidose se propage dans la circulation sanguine. Il s’agit d’une infection grave. Aux États-Unis, Candida est une cause fréquente d’infections de la circulation sanguine. Le risque de développer cette infection est accru par certaines procédures, telles que :

Intervention chirurgicale majeure

Utilisation de sondes ou cathéters intraveineux, en particulier les dispositifs insérés dans l’une des grosses veines du cou, de la partie supérieure du thorax ou de l’aine (cathéter veineux central), ou d’une sonde d’alimentation (alimentation par voie intraveineuse)

Prise de certains antibiotiques

La candidémie est souvent fatale, si elle n’est pas rapidement traitée.

Symptômes de la candidose L’infection buccale (muguet) présente les symptômes suivants : Taches crémeuses, blanches, douloureuses à l’intérieur de la bouche

Fissures aux coins des lèvres (chéilite)

Langue rouge, douloureuse, lisse Candidose de la bouche Muguet (sous les prothèses dentaires et sur la langue) Dans la candidose buccale, des taches blanches et douloureuses se forment dans la bouche, par exemple, sous la prothèse dentaire (photo du haut) ou sur la langue (photo du bas). ... en apprendre davantage Images publiées avec l’aimable autorisation de Jonathan Ship, MD. Muguet (lèvres) En cas de candidose buccale, des plaques blanches douloureuses peuvent se former à l’intérieur des lèvres. © Springer Science+Business Media Muguet (langue) Dans la candidose buccale, des plaques blanches douloureuses peuvent se former sur la langue. © Springer Science+Business Media Muguet (sous les prothèses dentaires et sur la langue) Dans la candidose buccale, des taches blanches et douloureuses se forment dans la bouche, par exemple, sous la prothèse dentaire (photo du haut) ou sur la langue (photo du bas). ... en apprendre davantage Images publiées avec l’aimable autorisation de Jonathan Ship, MD. Muguet (lèvres) En cas de candidose buccale, des plaques blanches douloureuses peuvent se former à l’intérieur des lèvres. © Springer Science+Business Media Muguet (langue) Dans la candidose buccale, des plaques blanches douloureuses peuvent se former sur la langue. © Springer Science+Business Media La formation de taches dans l’œsophage (œsophagite à Candida) provoque une douleur ou des difficultés à avaler. Candidose de l’œsophage Cacher les détails Cette photo montre des plaques blanchâtres causées par Candida. Image fournie par le Dr Kristle Lynch. Quand la peau est infectée apparaît une éruption irritante. Certains types d’érythèmes fessiers sont dus au Candida. Si cette infection se propage à d’autres parties du corps, elle devient plus grave. Elle peut être responsable de fièvre, d’un souffle au cœur, d’une hypertrophie de la rate, d’une baisse dangereuse de la pression artérielle (choc) et d’une diminution de la production des urines. L’infection de la rétine et de l’intérieur du globe oculaire peut entraîner la cécité. En cas d’infection sévère, plusieurs organes peuvent s’arrêter de fonctionner, pouvant entraîner la mort.

Diagnostic de la candidose Examen et parfois mise en culture d’un échantillon de sang ou de tissu infecté.

Parfois, analyses de sang La plupart des infections à Candida sont diagnostiquées par la seule symptomatologie. Cependant, pour confirmer le diagnostic, le médecin doit identifier les champignons par l’examen microscopique d’un prélèvement. Des échantillons de sang ou d’autres tissus infectés peuvent être envoyés au laboratoire pour être mis en culture et pour identifier les champignons. Les médecins peuvent réaliser une analyse de sang appelée T2Candida Panel afin de détecter Candida dans le sang rapidement et avec précision. D’autres tests de détection du matériel génétique des micro-organismes peuvent être réalisés, notamment une PCR (amplification en chaîne par la polymérase). La technique PCR est utilisée pour produire de nombreuses copies d’un gène issu d’un micro-organisme, rendant son identification bien plus facile. Si une candidémie est diagnostiquée, les médecins peuvent examiner les yeux pour déterminer s’ils sont infectés.