Scintigraphie radio-isotopique

La TEMP est similaire à la tomodensitométrie, mais utilise des rayons gamma de radio-isotopes plutôt que des rayons X.

Pour la TEMP, les personnes s’allongent sur une table motorisée. Une caméra gamma rotative prend des images de différents angles (tomogrammes), chacune représentant une tranche du corps, et un ordinateur est utilisé pour les reconstituer en images bidimensionnelles et tridimensionnelles. Ces images aident les médecins à localiser plus précisément les structures et les anomalies.

En fonction de la zone évaluée, on peut demander aux personnes de restreindre la prise de nourriture ou de boisson avant l’examen. Cet examen dure en général de 30 à 90 minutes.