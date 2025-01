La grippe aviaire est une infection virale due à des souches du virus de la grippe qui apparaissent normalement seulement chez les oiseaux sauvages et la volaille domestique.

Le virus de la grippe aviaire se transmet rarement de l’animal à l’homme (la transmission à l’homme peut se produire si le matériel génétique du virus mute).

Pratiquement toutes les personnes qui ont été infectées par la grippe aviaire ont été en contact étroit avec un oiseau infecté (elle ne se transmet pratiquement jamais d’une personne à l’autre).

Les personnes peuvent avoir une difficulté extrême à respirer et présenter des symptômes pseudo-grippaux.

Pour diagnostiquer la grippe aviaire, les médecins analysent un échantillon de sécrétions provenant du nez ou de la gorge de la personne.

La grippe aviaire est traitée avec des médicaments antiviraux.

(Voir aussi Grippe.)

La grippe aviaire est due à plusieurs souches du virus de la grippe de type A qui normalement infectent des oiseaux sauvages. L’infection peut se propager chez les oiseaux domestiques. Cependant, la transmission de l’animal à l’homme est rare. L’infection peut se transmettre des oiseaux à l’homme si le matériel génétique du virus change (mute), permettant au virus de se fixer aux cellules des voies respiratoires humaines. Pratiquement tous les patients qui ont été infectés par la grippe aviaire étaient en contact étroit avec des oiseaux infectés. La grippe aviaire ne se transmet presque jamais de personne à personne.

L’infection humaine par la souche H5N1 de la grippe aviaire (voir Types et souches de grippe) est apparue pour la première fois à Hong Kong en 1997, puis s’est propagée à d’autres pays. Deux cas de H5N1 ont été observés chez l’Homme aux États-Unis. Un cas a été recensé dans le Colorado en 2022, probablement en raison d’un contact avec de la volaille infectée. Le deuxième cas concernait un ouvrier d’exploitation laitière au Texas en 2024. Le virus H5N1 a été observé chez des vaches laitières dans plusieurs États en 2024. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis) et l’United States Department of Agriculture (USDA, Département de l’Agriculture des États-Unis) continuent à surveiller la situation (voir CDC : Information on Bird Flu [Informations sur la grippe aviaire] et H5N1 Bird Flu: Current Situation Summary [Grippe aviaire H5N1 : résumé de la situation actuelle] ; voir aussi USDA : Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) Detections in Livestock [Détections de la grippe aviaire hautement pathogène (GAHP) chez le bétail]).

En 2013, une épidémie de la souche H7N9 de la grippe aviaire a éclaté dans le sud-est de la Chine. Une autre vague d’infection chez l’homme en Chine a culminé en 2016–2017 avec près de 800 cas, et seuls des cas sporadiques ont été rapportés depuis. Plus de 1 500 cas et au moins 615 décès ont été signalés à l’Organisation mondiale de la Santé depuis 2013. L’infection a touché principalement les communautés qui consomment de la volaille provenant de marchés de volailles vivantes.

D’autres souches du virus de la grippe aviaire ont aussi été à l’origine d’épidémies sporadiques chez l’homme.

Symptômes de la grippe aviaire Les souches du virus H5N1 et H7N9, responsables de la plupart des cas de grippe aviaire chez l’Homme, ont des effets comparables. Les malades peuvent présenter des symptômes pseudo-grippaux (tels que fièvre, toux, maux de gorge et douleurs musculaires). Certaines personnes présentent une conjonctivite (inflammation de la conjonctive, qui fait partie de l’œil). Certaines ont des difficultés respiratoires ou une pneumonie.

Diagnostic de la grippe aviaire Analyse d’un échantillon prélevé au niveau du nez ou de la gorge Les personnes doivent contacter un médecin pour faire l’objet d’un dépistage de la grippe aviaire si elles présentent des symptômes pseudo-grippaux associés aux facteurs suivants : Contact antérieur avec des oiseaux dans une région où l’on sait que ces oiseaux sont porteurs de l’infection.

Contact avec une personne atteinte de la grippe aviaire. Le médecin peut faire un prélèvement de nez ou de gorge avec un écouvillon pour réaliser un test.

Traitement de la grippe aviaire Médicaments antiviraux Les personnes infectées prennent du baloxavir, de l’oseltamivir ou du zanamivir (médicaments antiviraux utilisés pour traiter la grippe). Ces médicaments améliorent généralement le taux de survie (voir CDC : Prevention and Antiviral Treatment of Bird Flu Viruses in People [Prévention et traitement antiviral des virus de la grippe aviaire chez l’Homme]).