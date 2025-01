Thrombose veineuse profonde (TVP)

Les anticoagulants sont parfois appelés fluidifiants sanguins. Ils diminuent la capacité du sang à coaguler et empêchent donc la formation de nouveaux caillots et peuvent empêcher les caillots existants de grossir. Ils ne dissolvent pas les caillots qui se sont déjà formés. Toutes les personnes atteintes de thrombose veineuse profonde reçoivent des anticoagulants.

Les médecins utilisent généralement une héparine injectable (non fractionnée ou de faible poids moléculaire) ou du fondaparinux, également administré par injection sous-cutanée (sous la peau), suivi d’un traitement à plus long terme avec un anticoagulant qui peut être pris par voie orale. Le médicament injectable agit immédiatement, mais si les personnes prennent de la warfarine, il faut plusieurs jours pour qu’elle soit totalement efficace, et les personnes doivent commencer à la prendre tout en continuant à recevoir l’anticoagulant injectable. Dès que la warfarine a fait son effet, le patient cesse de prendre le médicament injectable. Les anticoagulants oraux directs (ACOD) constituent une alternative à la warfarine. Les ACOD incluent le dabigatran, le rivaroxaban, l’apixaban, et l’édoxaban. Ces médicaments ont un effet anticoagulant plus rapide que la warfarine et sont aussi efficaces pour le traitement des caillots sanguins. Cependant, plusieurs jours de traitement avec les médicaments injectables sont nécessaires avant de commencer certains ACOD.

Pour les personnes dont on pense que les caillots sont liés au cancer, de nombreux médecins préfèrent utiliser les médicaments injectables ou un ACOD plutôt que la warfarine. Cependant, la warfarine est une alternative raisonnable pour ces cas.

La durée de la prise d’anticoagulants (warfarine ou médicaments injectables) varie en fonction du degré de risque. Les patients dont la thrombose veineuse profonde a une cause spécifique et temporaire (une intervention chirurgicale ou un médicament qu’ils ont cessé de prendre, par exemple) poursuivent généralement leurs anticoagulants pendant 3 à 6 mois. Quand la cause spécifique n’a pas été déterminée, les patients prennent généralement des anticoagulants pendant au moins 6 mois. Les anticoagulants doivent être arrêtés définitivement si la cause n’est pas temporaire (par exemple, un trouble de la coagulation) ou si les personnes ont déjà présenté au moins deux épisodes de thrombose veineuse profonde.

Les anticoagulants augmentent le risque de saignements internes et externes. Afin de minimiser ce risque, les patients sous warfarine doivent réaliser des analyses de sang régulières pour voir dans quelle mesure leur sang est anticoagulé. Les médecins ajustent alors la dose de warfarine en fonction des résultats des analyses de sang. Les analyses de sang sont généralement réalisées une ou deux fois par semaine pendant 1 à 2 mois, puis toutes les 4 à 6 semaines par la suite.

De nombreux médicaments et aliments différents modifient la façon dont l’organisme dégrade la warfarine (voir aussi Interactions médicamenteuses). Certains médicaments et aliments accélèrent sa dégradation, ce qui rend la dose de warfarine moins efficace et augmente le risque de formation d’un autre caillot de sang. D’autres médicaments et aliments ralentissent la dégradation de la warfarine, ce qui rend la dose plus efficace mais également plus susceptible de provoquer un saignement. Certaines personnes sont également plus sensibles à la warfarine et un test de sensibilité à la warfarine peut être nécessaire pour aider les médecins à ajuster la posologie.

L’effet des ACOD sur le sang des personnes est plus prévisible que celui de la warfarine. Par conséquent, contrairement aux personnes prenant de la warfarine, les personnes prenant des ACOD n’ont pas besoin de faire des analyses de sang fréquentes pour ajuster la dose. De plus, les ACOD ont tendance à causer moins d’épisodes de saignements graves que la warfarine. Cependant, les saignements causés par les ACOD peuvent être plus difficiles à arrêter, car les antidotes de ces médicaments ne sont pas aussi largement disponibles que les antidotes de la warfarine.

Un saignement excessif, qui peut mettre en jeu le pronostic vital, est la complication la plus fréquente des anticoagulants. Les facteurs de risque de saignement excessif comprennent un âge de 65 ans ou plus ou :

Pour les personnes prenant de la warfarine, les médecins peuvent administrer de la vitamine K, des transfusions de plasma (qui contient des facteurs de coagulation) ou un concentré de complexe de prothrombine pour contrecarrer les effets de la warfarine et arrêter le saignement. Pour les personnes qui prennent de l’héparine, les médecins peuvent administrer de la protamine pour contrecarrer partiellement les effets.

Pour les personnes prenant des ACOD, les médecins peuvent administrer de l’andexanet alfa ou du concentré de complexe de prothrombine pour contrecarrer les effets des ACOD et arrêter le saignement.