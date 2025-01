La blastomycose est une infection principalement pulmonaire, provoquée par le champignon Blastomyces dermatitidis.

Les patients atteints présentent une fièvre, des frissons, et des sueurs importantes (ils sont trempés) et parfois, une douleur thoracique, des difficultés respiratoires et une toux.

Cette infection peut se propager au niveau de la peau, des os, des voies génito-urinaires, et aux tissus entourant le cerveau, provoquant œdème, douleur et autres symptômes.

Un échantillon d’expectorations ou de tissus infectés est prélevé et mis en culture, et une radiographie du thorax est réalisée.

Les médicaments antifongiques doivent être pris pendant plusieurs mois.

Les spores de Blastomyces pénètrent dans l’organisme par inhalation des spores dans les voies aériennes. La blastomycose atteint ainsi principalement les poumons, mais les champignons peuvent parfois se propager par la circulation sanguine à d’autres parties de l’organisme, plus fréquemment la peau. Une fois dans les poumons, la blastomycose peut également atteindre la prostate, les épididymes, les testicules, les vésicules séminales, les reins, les vertèbres, les extrémités des os longs, la couche la plus profonde de la peau, le système nerveux central, les muqueuses de la bouche ou du nez, la thyroïde, les ganglions lymphatiques et la moelle osseuse.

La blastomycose peut se développer chez des personnes ayant un système immunitaire normal. Toutefois, elle peut être plus fréquente et plus grave chez certaines personnes dont le système immunitaire est affaibli. Contrairement à d’autres infections fongiques, la blastomycose n’est pas plus fréquente parmi les patients atteints du SIDA. Toutefois, elle tend à être plus grave chez ces personnes.

La plupart des cas de blastomycose surviennent dans les régions d’Amérique du Nord où le champignon vit dans le sol près des lits des rivières :

Les vallées de l’Ohio et du Mississippi (couvrant les États du moyen-Atlantique et du Sud-Est)

Le nord du Midwest

Le nord de l’État de New York

Les régions du sud du Canada qui bordent les Grands Lacs et le Saint-Laurent

De rares cas ont été observés au Moyen-Orient ou en Afrique.

Symptôme de la blastomycose Parfois la blastomycose pulmonaire ne provoque aucun symptôme ou provoque des symptômes qui disparaissent rapidement et ne sont pas reconnus. Lorsque les symptômes apparaissent, ils peuvent le faire brusquement ou progressivement. Ils incluent de la fièvre, des frissons et des suées abondantes. Une douleur thoracique, une gêne respiratoire et une toux sèche avec ou sans expectorations peuvent également se développer. En général, l’atteinte pulmonaire évolue lentement, et s’améliore même parfois sans traitement. Chez certaines personnes, l’infection progresse rapidement. Quand la blastomycose se propage depuis les poumons, elle peut affecter plusieurs régions du corps, mais les sites les plus fréquents sont les suivants : Peau

Os

Les appareils reproducteur et urinaire (y compris la prostate)

L'infection cutanée se traduit initialement par des petites tuméfactions surélevées (papules), qui peuvent contenir du pus. Des placards verruqueux, entourés de petits abcès non douloureux (collections de pus), se développent ensuite. Dans la blastomycose, l'infection de la peau peut commencer sous la forme de très petits boutons en relief. Cette photo montre une vésicule. Les tissus recouvrant les os infectés peuvent être enflés, chauds et douloureux. Chez l'homme, il peut apparaître un gonflement du tube replié situé au-dessus d'un testicule (épididyme), responsable de douleurs ou, une infection de la prostate (prostatite) provoquant une gêne. Chez les femmes, les problèmes génitaux sont moins fréquents, mais la blastomycose peut provoquer la formation d'un abcès (poche de pus) dans les ovaires et les trompes de Fallope, une infection de la muqueuse utérine et une infection des trompes de Fallope. Les champignons peuvent se propager au niveau des tissus entourant le cerveau et la moelle épinière (les méninges), provoquant une méningite fongique. Des abcès peuvent se développer dans le cerveau. Au cours de cette forme apparaissent des maux de tête et une confusion.

Diagnostic de la blastomycose Examen et mise en culture d’un échantillon biologique infecté

Radiographie du thorax Le diagnostic de blastomycose est posé après examen microscopique et mise en culture d’un échantillon d’expectorations ou de tissu infecté au laboratoire. Une radiographie du thorax est effectuée pour rechercher les signes d’infection dans les poumons. Les médecins peuvent également faire une analyse d’urine et de sang à la recherche des protéines (antigènes) libérées par les champignons. Des tests de détection du matériel génétique des micro-organismes, tels que la technique de PCR (amplification en chaîne par la polymérase), peuvent être réalisés. La technique PCR est utilisée pour produire de nombreuses copies d’un gène issu d’un micro-organisme, rendant son identification bien plus facile.