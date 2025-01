En cas de mucormycose rhinocérébrale, les personnes inhalent certains champignons, qui infectent le nez, les sinus, les yeux et le cerveau. Les tissus atteints meurent. Lorsque les yeux sont infectés, du pus peut s’écouler des yeux.

Image publiée avec l’aimable autorisation du Dr Thomas F. Sellers, Université Emory, via la Public Health Image Library des Centers for Disease Control and Prevention.