Mayo Clinic College of Medicine & Science

L’aspergillose est une infection causée par le champignon Aspergillus qui touche généralement les poumons.

Une boule formée de fibres fongiques, de caillots sanguins et de globules blancs peut apparaître dans les poumons ou les sinus.

Les patients peuvent être asymptomatiques ou être atteints d’une toux avec expectorations de sang, ou d’une fièvre, d’une douleur thoracique et de difficultés respiratoires.

Si les champignons se propagent au foie ou aux reins, une insuffisance au niveau de ces organes apparaît.

Le diagnostic repose généralement sur les résultats de la culture d’un échantillon de matériel infecté et parfois sur une radiographie ou une tomodensitométrie.

On traite cette infection par des médicaments antifongiques et, parfois, une intervention chirurgicale est nécessaire pour éliminer les boules fongiques.

(Voir aussi Présentation des infections fongiques.)

Les Aspergillus sont des champignons très communs dans l’environnement (à l’intérieur et à l’extérieur) ; on les trouve souvent dans les tas de compost, au niveau des systèmes d’aération et dans les poussières de l’air. Ces champignons sont donc inévitables.

Généralement, l’aspergillose est provoquée par l’inhalation de spores d’Aspergillus. La plupart des personnes inhalent ces spores chaque jour sans que leur santé s’en trouve affectée. Pourtant, si le système immunitaire est affaibli, l’infection est plus probable, car l’aspergillose est une infection fongique opportuniste (elle profite d’un affaiblissement du système immunitaire). Le système immunitaire peut être affaibli par :

Troubles affectant le système immunitaire (notamment le SIDA et certaines maladies génétiques)

Cancer

Médicaments comme les corticoïdes (si de fortes doses sont prises pendant une longue période), la chimiothérapie anticancéreuse ou des médicaments utilisés pour empêcher le rejet d’une greffe d’organe

Il existe différentes formes d’aspergillose :

Aspergillose pulmonaire : L’aspergillose se développe généralement au niveau d’espaces ouverts du corps humain, tels que des cavités préexistantes dans les poumons résultant de maladies antérieures. Dans les poumons, l’aspergillose se présente classiquement comme une boule (aspergillome) composée d’un enchevêtrement de fibres fongiques, de caillots de sang et de globules blancs. Cette boule fongique augmente progressivement de taille et détruit le tissu pulmonaire adjacent, mais reste habituellement localisée.

Aspergillose des sinus : L’infection peut aussi se développer dans les sinus. Dans les sinus, l’aspergillose se développe généralement sous forme d’aspergillome.

Aspergillose invasive : L’aspergillose peut rarement devenir très agressive et se propager rapidement aux poumons et souvent par la circulation sanguine, au cerveau, au cœur, au foie et aux reins. Cette propagation rapide survient principalement chez les personnes dont le système immunitaire est très affaibli.

Aspergillose bronchopulmonaire allergique Certaines personnes atteintes d’asthme ou de fibrose kystique développent une réaction allergique chronique avec toux, respiration sifflante et fièvre si l’ Aspergillus colonise la paroi des voies aériennes.

Aspergillose superficielle : Cette forme est rare. Elle peut se développer en cas de brûlures, sous des bandages, après une lésion oculaire, ou dans les sinus, la bouche, le nez ou le conduit auditif.

Symptômes de l’aspergillose Aspergillose pulmonaire Une balle fongique pulmonaire peut être asymptomatique et ne sera alors détectée que lors d’une radiographie du thorax faite pour d’autres raisons. Elle peut également provoquer une expectoration de sang et même, rarement, dans les cas graves, une hémorragie mortelle. Aspergillose des sinus L’aspergillose des sinus provoque une sensation de congestion nasale et parfois des douleurs, un écoulement ou un saignement du nez. Les personnes peuvent avoir de la fièvre, des maux de tête et le nez qui coule. Des ulcérations peuvent se développer sur le nez ou les sinus, ou sur les gencives ou le palais. Les personnes peuvent également développer un caillot sanguin (thrombose) dans le sinus caverneux (grosse veine à la base du crâne). Aspergillose invasive Cette forme est une infection rapidement invasive dans les poumons et provoque souvent de la toux, de la fièvre, des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires. Sans traitement, l’aspergillose invasive est mortelle. Les patients peuvent être très malades si l’aspergillose se propage aux autres organes. Les symptômes incluent une fièvre, des frissons, un choc, un syndrome confusionnel et la formation de caillots sanguins. Le patient peut développer une insuffisance rénale, hépatique (responsable d’une jaunisse) et une détresse respiratoire. Ce type d’infection peut être rapidement mortel.

Diagnostic de l’aspergillose Mise en culture, examen et analyse d’un échantillon biologique infecté. Les médecins suspectent une aspergillose d’après les symptômes. Pour identifier le champignon, le médecin doit généralement envoyer un échantillon biologique infecté dans un laboratoire pour qu’il soit mis en culture, examiné et analysé. Une sonde d’observation (bronchoscope ou rhinoscope) peut être utilisée pour prélever du matériel au niveau des poumons ou des sinus. Parfois, une biopsie est nécessaire pour prélever un échantillon. Une radiographie ou une tomodensitométrie (TDM) du thorax ou des sinus fournit également des indices pour poser le diagnostic.