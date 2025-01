Les médicaments à base d’artémisinine (comme artéméther et artésunate) produisent parfois des effets secondaires, qui comprennent les céphalées, la perte d’appétit, les étourdissements, et la faiblesse. Lorsque l’association artéméther-luméfantrine est utilisée, la luméfantrine peut interagir avec d’autres médicaments, provoquant parfois des troubles du rythme cardiaque. Il est important d’informer son médecin de tous les médicaments que l’on prend pour éviter les interactions médicamenteuses. Une destruction des globules rouges et une anémie peuvent survenir dans les semaines suivant l’administration d’artésunate et, parfois, d’autres artémisinines. Des médicaments à base d’artémisinine sont administrés aux femmes enceintes uniquement s’il n’y a pas d’autre alternative et si le bénéfice potentiel est supérieur aux risques potentiels pour le fœtus.

L’association atovaquone-proguanil est généralement bien tolérée, mais elle peut être responsable d’une éruption cutanée allergique ou de troubles intestinaux. Elle est administrée aux femmes enceintes ou qui allaitent uniquement s’il n’y a pas d’autre alternative et si le bénéfice potentiel est supérieur aux risques potentiels pour le fœtus.

La chloroquine est relativement sans danger pour les adultes, les enfants et les femmes enceintes lorsqu’elle est utilisée aux doses recommandées. Elle a un goût amer et peut être à l’origine de démangeaisons et de symptômes intestinaux, comme des douleurs abdominales, une perte d’appétit, des nausées et une diarrhée. Ce médicament doit être tenu hors de la portée des enfants car à fortes doses, il est mortel. L’hydroxychloroquine, un médicament chimiquement similaire à la chloroquine, qui a une activité anti-inflammatoire et qui est principalement utilisé pour traiter le lupus et la polyarthrite rhumatoïde, a également une activité antipaludique. Ses effets secondaires sont similaires à ceux de la chloroquine.

La doxycycline peut être responsable de symptômes intestinaux, d’infections vaginales à levures chez les femmes et sensibilité à la lumière solaire, provoquant des coups de soleil chez un faible pourcentage de personnes. Il faut l’avaler avec un grand verre d’eau et ne pas s’allonger pendant des heures pour s’assurer que le médicament est parvenu au niveau de l’estomac. Si le médicament n’atteint pas l’estomac, il peut irriter l’œsophage et entraîner une douleur thoracique sévère. Comme la doxycycline peut entraîner une coloration permanente des dents des jeunes enfants et du fœtus, elle ne doit pas être administrée à des enfants de moins de 8 ans et aux femmes enceintes.

La méfloquine peut être à l’origine de rêves intenses et d’insomnies. Elle peut également provoquer des effets secondaires psychologiques sévères et des convulsions chez les personnes atteintes d’un trouble convulsif (épilepsie) et elle peut affecter le cœur. Par conséquent, l’utilisation de la méfloquine doit être évitée chez les personnes atteintes d’épilepsie, d’un problème psychiatrique ou d’un trouble cardiaque. Les personnes à qui le médicament est prescrit reçoivent des informations écrites sur les effets secondaires.

La quinine provoque souvent des céphalées, des nausées, des vomissements, des troubles visuels et des bourdonnements dans les oreilles. Cet ensemble de symptômes a pour nom le cinchonisme. La quinine peut également induire une baisse de la glycémie chez les personnes infectées par Plasmodium falciparum.

Les antipaludéens peuvent être nocifs pour le fœtus. Par conséquent, une femme enceinte sous traitement doit consulter un spécialiste.