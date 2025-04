Albendazole ou fumagilline Albendazole ou fumagilline

Pour les personnes infectées par le VIH, également médicaments antirétroviraux

Pour l'infection oculaire, albendazole (par voie orale) et fumagilline (sous forme de collyre)

Si le système immunitaire est normal, les cas légers de microsporidiose disparaissent généralement sans traitement.

Si la personne est infectée par le VIH, il est très important de traiter l’infection par le VIH aussi efficacement que possible avec des médicaments antirétroviraux. Ce traitement peut renforcer le système immunitaire affaibli, ce qui permet généralement de contrôler la diarrhée et les autres symptômes. De même, le cas échéant, il est important d’inverser les autres causes d’immunosuppression.

Le traitement antimicrobien de la microsporidiose dépend de l'espèce Microsporidia responsable de l'infection, de l'état du système immunitaire de la personne, et du ou des organes atteints. L'albendazole, pris par voie orale, peut permettre de contrôler la diarrhée si l'espèce responsable de l'infection intestinale y est sensible. Cependant, le médicament n'élimine pas l'infection et a des effets secondaires graves, notamment une dépression médullaire (provoquant une réduction du nombre de cellules sanguines produites dans la moelle osseuse) et une inflammation du foie (hépatite).

L'albendazole est également utilisé pour traiter la microsporidiose qui affecte la peau ou les muscles ou qui s'est propagée dans l'organisme si l'espèce à l'origine de l'infection y est sensible.

Des comprimés de fumagilline pris par voie orale sont parfois utilisés pour contrôler la diarrhée lorsque l’espèce Microsporidia responsable de l’infection y est potentiellement sensible, mais ils peuvent aussi avoir des effets secondaires graves. Les comprimés de fumagilline ne sont pas disponibles aux États-Unis.

Les infections oculaires sont traitées par albendazole pris par voie orale et par fumagilline sous forme de collyre. La fluoroquinolone ou le voriconazole en collyre est parfois utile. Si ces médicaments ne soulagent pas les symptômes, une chirurgie réparatrice de la cornée (kératoplastie) peut être nécessaire.