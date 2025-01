L’endocardite infectieuse aiguë se manifeste en général soudainement par une forte fièvre (38,9 °C à 40 °C), une fréquence cardiaque rapide (généralement > 100 battements par minute), une fatigue et des lésions rapides et étendues des valvules cardiaques provoquant des symptômes d’insuffisance cardiaque.

L’endocardite infectieuse subaiguë peut produire des symptômes comme une fatigue, une légère fièvre (37,2 °C à 38,3 °C), un rythme cardiaque modérément accéléré (plus rapide que le rythme cardiaque habituel), une perte de poids, des sueurs et une baisse du nombre de globules rouges (anémie). Ces symptômes peuvent être subtils et se manifester plusieurs mois avant que l’endocardite ne provoque l’obstruction d’une artère ou n’endommage les valvules cardiaques, ce qui facilite alors le diagnostic pour les médecins.

Dans l’endocardite infectieuse aiguë et subaiguë, les artères peuvent s’obstruer si les accumulations de bactéries et de caillots sanguins sur les valvules (appelées végétations) se détachent (devenant des emboles), circulent dans le flux sanguin vers d’autres parties du corps et se logent dans une artère en l’obstruant. Certaines obstructions peuvent avoir des conséquences graves. L’obstruction d’une artère du cerveau peut provoquer un accident vasculaire cérébral et l’obstruction d’une artère du cœur, un infarctus du myocarde. Les emboles peuvent aussi provoquer une infection de la zone dans laquelle ils se logent et/ou bloquer de petits vaisseaux sanguins et endommager des organes. Les organes qui sont souvent atteints sont notamment les poumons, les reins, la rate et le cerveau. Les emboles circulent aussi souvent vers la peau et l’arrière des yeux (rétine). Des amas de pus (abcès) peuvent se produire à la base des valvules cardiaques infectées ou dans la partie du corps où les emboles infectés s’installent.

Les valvules cardiaques peuvent être perforées et commencer à fuir significativement (provoquant une régurgitation) en l’espace de quelques jours. Certaines personnes tombent en état de choc et leurs reins, ainsi que d’autres organes, s’arrêtent de fonctionner (une affection appelée choc septique). Les infections dans les artères peuvent affaiblir les parois artérielles et provoquer leur dilatation ou leur rupture. Une rupture peut être mortelle, en particulier si elle survient au niveau du cerveau ou à proximité du cœur.

D’autres symptômes d’endocardite infectieuse aiguë et subaiguë peuvent inclure

Frissons

Douleur articulaire

Pâleur

Nodules douloureux sous la peau

Confusion

De petites taches rougeâtres sur la peau et sur le blanc de l’œil, similaires à des taches de rousseur, peuvent apparaître. De petites stries rouges (appelées hémorragies sous-unguéales) peuvent apparaître sous les ongles. Ces taches et stries sont induites par de minuscules emboles qui se sont fragmentés des valvules cardiaques. Les emboles de plus grande taille peuvent provoquer des douleurs d’estomac, la présence de sang dans l’urine et des douleurs ou un engourdissement dans un bras ou une jambe, ainsi qu’une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. La modification d’un souffle cardiaque préexistant peut se produire, ou un nouveau souffle apparaître. La rate peut augmenter de volume.

Signes de l'endocardite infectieuse Endocardite infectieuse (peau) Des boutons rouges sur la paume et les doigts peuvent apparaître chez les personnes atteintes d'une endocardite. © Springer Science+Business Media Endocardite infectieuse (œil) Des boutons rougeâtres dans le blanc des yeux peuvent apparaître chez les personnes atteintes d'une endocardite. © Springer Science+Business Media Endocardite infectieuse (hémorragies sous-unguéales) De fines lignes rouges peuvent apparaître sous les ongles des personnes atteintes d'une endocardite infectieuse. Image publiée avec l'aimable autorisation des CDC/du Dr Thomas F. Sellers via la Public Health Image Library des Centers for Disease Control and Prevention.

L’endocardite valvulaire prothétique peut être une infection aiguë ou subaiguë. Comparée à l’infection d’une valvule naturelle, l’infection d’une valvule prothétique est susceptible de se propager plus rapidement au muscle cardiaque situé à la base de la valvule, et peut affaiblir la fixation de la valvule au cœur. Ou encore, le système de conduction électrique du cœur peut être interrompu, ralentissant le rythme cardiaque, ce qui peut entraîner une perte de connaissance soudaine, voire le décès.