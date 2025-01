La prévention de la cryptosporidiose repose sur des conditions sanitaires satisfaisantes et sur le lavage des mains, en particulier dans les centres de soins et les garderies et après contact avec le sol, des animaux ou des sujets infectés. Il faut éviter de boire ou d’avaler de l’eau qui pourrait être contaminée, comme celle d’une piscine, d’un jacuzzi, d’un parc aquatique, d’un cours d’eau, d’une rivière, d’un lac ou d’un océan, ou de l’eau du robinet dans les régions où les conditions sanitaires sont mauvaises. Il est important d’avoir des pratiques sexuelles plus sûres pour prévenir l’infection par contact anal.

En cas d’épidémie localisée de la maladie, les autorités sanitaires appellent habituellement la population à faire ce qui suit

Faire bouillir l’eau (y compris celle qui est utilisée pour se rincer les dents ou laver les aliments)

Ne consommer que de la nourriture bien cuite

Éviter de boire du lait ou des jus de fruits non pasteurisés.

Les filtres de robinet dotés du système d’osmose inverse ou signalés par la mention « testés et certifiés par les standards NSF/ANSI n° 53 ou 58 pour l’élimination/réduction des kystes » devraient être efficaces, à la différence d’autres types de filtres.

Des recommandations spécifiques destinées au grand public et aux personnes immunodéprimées en raison du VIH ou d’autres causes sont disponibles auprès des Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies ; voir CDC Prevention & Control for the General Public and Immunocompromised Persons [Prévention et contrôle pour le grand public et les personnes immunodéprimées).

Les voyageurs peuvent réduire le risque de cryptosporidiose en respectant rigoureusement les précautions concernant la nourriture et l’eau et en utilisant des techniques de lavage des mains appropriées. Les désinfectants pour les mains à base d’alcool ne sont pas efficaces contre ce parasite. (Voir aussi CDC: Yellow Book: Cryptosporidiosis and Food & Water Precautions [Livre jaune : Cryptosporidiose et précautions relatives à l’alimentation et à l’eau].)