Consommation d’alcool

La consommation prolongée et excessive d’alcool lèse de nombreux organes, en particulier le foie (maladie hépatique alcoolique). Parce que des personnes peuvent ne pas avoir un régime alimentaire adéquat, elles peuvent également développer des carences graves en vitamines ou en d’autres éléments.

La maladie hépatique alcoolique inclut l’inflammation du foie (hépatite), la stéatose hépatique, ainsi que l’apparition de cicatrices sur le foie (cirrhose). Un foie altéré par l’alcool est moins apte à épurer l’organisme des substances toxiques, ce qui peut induire un dysfonctionnement cérébral (encéphalopathie hépatique). Les personnes qui développent une encéphalopathie hépatique deviennent amorphes, somnolentes, léthargiques et confuses, et peuvent tomber dans le coma. Le coma hépatique est potentiellement mortel et nécessite un traitement immédiat.

Généralement, les personnes atteintes d’une insuffisance hépatique présentent également un astérixis : Lorsque les bras et les mains sont étendus, les mains tombent brutalement, puis reviennent dans leur position originale. Ce mouvement de battement ressemble à un tremblement, mais il n’en est pas un.

La cirrhose du foie provoque une élévation de la pression dans les vaisseaux sanguins situés autour du foie (hypertension portale). Lorsque la pression augmente dans ces vaisseaux sanguins, ceux-ci peuvent gonfler (varices) au niveau de l’estomac et de l’œsophage. Ces vaisseaux peuvent se rompre et saigner abondamment, ce qui peut provoquer des vomissements de sang. Ce saignement est un problème particulier parce que le foie endommagé ne produit pas suffisamment de substances permettant la formation de caillots sanguins.

Une consommation excessive d’alcool peut entraîner une inflammation du pancréas (pancréatite). Les personnes développent une douleur abdominale accompagnée de vomissements.

Une consommation excessive d’alcool peut entraîner des lésions des nerfs et de certaines parties du cerveau. Lorsque les nerfs des bras et des jambes (nerfs périphériques) sont touchés, les personnes peuvent présenter une perte de sensation ou des picotements au niveau des mains et des pieds. Les personnes peuvent développer des tremblements chroniques. Une lésion localisée à la partie du cerveau qui coordonne les mouvements (cervelet) peut entraîner des mouvements des bras et des jambes mal contrôlés, et altérer l’équilibre. La consommation excessive d’alcool à long terme peut entraîner des lésions irréversibles du cerveau et une psychose. Elle peut aussi léser l’enveloppe des nerfs cérébraux (gaine de myéline), entraînant un trouble rare appelé maladie de Marchiafava-Bignami. Ce trouble associe agitation, confusion et démence. Certaines personnes peuvent présenter des convulsions et un coma avant de décéder.

La consommation excessive d’alcool à long terme peut entraîner une carence sévère en thiamine, une vitamine B. Cette carence peut provoquer une encéphalopathie de Wernicke (une pathologie caractérisée par une confusion, une incapacité à marcher de manière coordonnée ou des difficultés de coordination des mouvements oculaires) qui, si elle n’est pas traitée rapidement, peut entraîner un syndrome de Korsakoff, un coma, voire la mort.

La consommation d’alcool peut aggraver une dépression préexistante ; les personnes présentant un trouble lié à la consommation d’alcool sont plus susceptibles de présenter une dépression que les personnes qui ne sont pas des buveurs problématiques. Comme les troubles liés à l’alcool, surtout en cas d’ivresses répétées, provoquent souvent de profonds remords pendant les périodes d’abstinence, les personnes présentant un trouble lié à la consommation d’alcool sont prédisposées au suicide même lorsqu’elles ne sont plus sous l’effet de l’alcool.

Chez les femmes enceintes, la consommation d’alcool peut provoquer des anomalies graves du développement du fœtus, dont un faible poids de naissance, un corps et une tête de petite taille, des atteintes cardiaques, des affections musculaires, une faiblesse intellectuelle ou un déficit intellectuel. Ces effets sont appelés alcoolisme fœtal. Par conséquent, il est vivement recommandé de ne pas consommer d’alcool pendant la grossesse.