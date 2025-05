Risikofaktoren für Krebs

Das Krebsrisiko ist auch davon abhängig, wo Menschen leben, wobei die Gründe für geographische Unterschiede häufig vielfältig und nicht ausreichend bekannt sind. Diese geographische Variation des Krebsrisikos liegt vermutlich an mehreren Faktoren: Es handelt sich hier um eine Kombination aus Genetik, Ernährung und Klima.

So ist beispielsweise das Risiko, an Darmkrebs oder Brustkrebs zu erkranken, in Japan gering, doch wenn Japaner in die USA auswandern, steigt das Risiko für Darm- und Brustkrebs und gleicht sich mit der Zeit dem der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten an. Andererseits erkranken Personen, die in Japan leben, besonders häufig an Magenkrebs. Das Magenkrebsrisiko von Japanern sinkt auf den Wert der Menschen in den USA, wenn sie in die USA emigrieren, was möglicherweise auf die Umstellung der Ernährung zurückgeht. Dieser Rückgang des Krebsrisikos wird jedoch gegebenenfalls erst in der nächsten Generation deutlich.