Am häufigsten treten die künstlichen bzw. vom Menschen erzeugten Strahlenquellen bei ärztlichen bildgebenden Untersuchungen auf, die Röntgenstrahlen einsetzen (insbesondere bei einer Computertomographie [CT]) oder bei Verfahren, bei denen radioaktive Substanzen verabreicht werden (nuklearmedizinische Herzscans). Menschen, die im Rahmen einer Krebstherapie bestrahlt werden, können sehr hohe Strahlendosen erhalten. Es werden allerdings viele Anstrengungen unternommen, die Bestrahlung nur auf die erkrankten Gewebe zu beschränken und die Bestrahlung normalen Gewebes zu minimieren.

Es können auch Expositionen durch andere künstliche Quellen auftreten, wie etwa bei Strahlungsunfällen oder Atomstaub bei Tests nuklearer Waffen. Diese Strahlungen sind aber nur ein kleiner Teil der jährlichen Strahleneinwirkung.

In der Regel betreffen Strahlungsunfälle Menschen, die mit radioaktiven Stoffen und mit Röntgenstrahlenquellen umgehen, wie etwa Lebensmittelbestrahlungsgeräten, industriellen Röntgengeräten und medizinischen Röntgengeräten. Solche Personen können beträchtlichen Strahlungsdosen ausgesetzt sein. Diese Unfälle sind selten und in aller Regel die Folge einer Verletzung der Sicherheitsvorschriften.

Strahlungsbelastungen sind auch durch verlorene oder gestohlene medizinische oder industrielle Quellen, die hohe Mengen radioaktiven Materials enthalten, verursacht worden.

Es sind auch Strahlenverletzungen bei Patienten aufgetreten, die geröntgt wurden oder bei denen bestimmte medizinische Verfahren stattfanden, bei denen ein gepulster Röntgenstrahl zur Darstellung eines sich bewegenden Röntgenbilds auf einem Bildschirm (Fluoroskopie) verwendet wird. Von diesen Verletzungen sind einige auf Unfälle oder auf eine unsachgemäße Verwendung zurückzuführen. Mitunter kann es aber auch bei sachgemäßer Durchführung solcher Verfahren zu unvermeidlichen strahlenbedingten Komplikationen und Gewebereaktionen kommen.

In seltenen Fällen wurden erhebliche Mengen radioaktiven Materials aus Atomkraftwerken freigesetzt. Beispiele aus der Vergangenheit sind die Kernkraftunfälle von Three Mile Island in Pennsylvania im Jahr 1979, der Reaktorunfall in Tschernobyl in der Ukraine im Jahr 1986 und der Unfall im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi in Japan im Jahr 2011. Der Unfall in Three Mile Island führte nicht zu nennenswerten Strahlungsbelastungen. Tatsächlich waren die Menschen, die in einem Umkreis von 1,6 km zum Kraftwerk lebten, nur etwa 0,08 mSv zusätzlicher Strahlung ausgesetzt.

Die rund 115.000 Menschen, die aus der Gegend in der Nähe des Atomkraftwerks in Tschernobyl evakuiert wurden, waren dagegen einer durchschnittlichen Dosis von etwa 30 mSv ausgesetzt. Zum Vergleich: Die typische Dosis bei einem einzelnen CT-Scan beträgt zwischen 4 und 8 mSv. Die Exposition der Arbeiter im Kraftwerk in Tschernobyl war noch erheblich höher. Mehr als 30 Arbeiter und Nothelfer starben innerhalb weniger Monate nach dem Unfall und sehr viel mehr Menschen erkrankten an akuter Strahlenkrankheit.

Einige Arbeiter im Kraftwerk in Fukushima Daiichi waren erheblichen Strahlendosen ausgesetzt, jedoch gab es keine Todesfälle oder dauerhafte strahlenbedingte Gewebereaktionen.

Atomwaffen setzen eine große Mengen Energie und Strahlung frei. Diese Waffen wurden seit 1945 nicht mehr gegen Menschen eingesetzt. Allerdings verfügen inzwischen mehrere Staaten über Atomwaffen, und auch Terroristengruppen haben versucht, sich ihrer zu bemächtigen oder sie selbst zu bauen, was die Gefahr erhöht, dass diese Waffen erneut eingesetzt werden.

Die große Mehrzahl der Unfälle bei der Detonation von Atomwaffen wird durch die Explosion und thermische Verbrennungen verursacht. Ein kleinerer Teil der Erkrankungen (aber immer noch ein beträchtlicher) wird durch Strahlung verursacht.

Zu den möglichen vorsätzlichen Bestrahlungen aufgrund von terroristischen Aktivitäten zählen der Einsatz eines Geräts, das einen Bereich kontaminiert, indem es radioaktive Stoffe versprüht (ein Strahlungsdispersionsgerät, bei dem konventionelle Sprengsätze verwendet werden, wird als „schmutzige Bombe‟ bezeichnet).

Andere mögliche Terrorszenarien wären der Einsatz versteckter Strahlungsquellen, durch die ahnungslose Menschen einer hohen Dosis Strahlung ausgesetzt werden, ein Angriff auf ein Atomkraftwerk oder ein Lager für radioaktives Material und das Zünden atomarer Waffen.