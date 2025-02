Das Burkitt-Lymphom ist ein sehr schnell wachsendes Non-Hodgkin-Lymphom, eine Krebserkrankung der weißen Blutkörperchen, die ihren Ursprung in den B-Zellen (B-Lymphozyten) hat.

Lymphome (siehe auch Überblick über Lymphome) sind Krebserkrankungen einer besonderen Art von weißen Blutkörperchen, den Lymphozyten. Diese Zellen helfen sonst bei der Bekämpfung von Infektionen. Lymphome können sich aus jeder der beiden Hauptlymphozytenarten entwickeln:

B-Lymphozyten

T-Lymphozyten

B-Lymphozyten produzieren Antikörper, die bei der Bekämpfung von Infektionen unerlässlich ist. T-Lymphozyten sind für die Steuerung des Immunsystems und die Bekämpfung von Virusinfektionen wichtig.

Das Burkitt-Lymphom kann sich in jedem Alter entwickeln, aber am häufigsten ist es bei Kindern und jungen Erwachsenen, vor allem bei männlichen. Im Gegensatz zu anderen Lymphomen hat das klassische Burkitt-Lymphom eine bestimmte geographische Verbreitung: Es tritt am häufigsten in Zentralafrika auf. Eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus wird mit dem Burkitt-Lymphom in Verbindung gebracht. Eine andere Form des Burkitt-Lymphoms tritt häufiger bei Menschen mit einer HIV-Infektion auf und seltener bei Menschen, die eine Knochenmark- oder Organspende erhalten haben oder bei denen andere Ursachen einer Immunschwäche vorliegen.

Das Burkitt-Lymphom wächst und breitet sich schnell aus, häufig im Knochenmark, im Blut und im zentralen Nervensystem. Wenn es sich ausbreitet, sind häufig Schwäche und Erschöpfung die Folge. Eine große Menge Lymphomzellen kann sich in den Lymphknoten und den Organen im Bauchraum sammeln und sie anschwellen lassen. Die Zellen können den Dünndarm befallen und ihn verstopfen oder bluten lassen. Der Hals und die Kiefer können ebenfalls, manchmal schmerzhaft, anschwellen. Für die Diagnose führt der Arzt eine Biopsie am krankhaften Gewebe durch und führt andere Verfahren durch, um das Stadium der Krankheit zu bestimmen.

Burkitt-Lymphom Bild M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ohne Behandlung wird das Burkitt-Lymphom schnell tödlich.

In seltenen Fällen ist eine Operation notwendig, um die Teile des Darms zu entfernen, die blockiert sind, bluten oder gebrochen sind. Eine intensive Chemotherapie, einschließlich einer Chemotherapie der Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit, um zu verhindern, dass sich die Krankheit dorthin ausbreitet, kann mehr als 80 Prozent der Patienten heilen.