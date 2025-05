Vaginalkarzinom

Operative Entfernung der Scheide, der Gebärmutter und der nahe gelegenen Lymphknoten sowie manchmal Strahlentherapie bei Vaginalkarzinomen im Frühstadium

Strahlentherapie bei den meisten anderen Vaginalkarzinomen

Die Behandlung von Scheidenkrebs ist ebenfalls vom Stadium abhängig.

Bei Scheidenkrebs im Frühstadium ist die bevorzugte Behandlungsmethode die Entfernung von Scheide, Gebärmutter, den Lymphknoten im Becken und dem oberen Teil der Scheide. Manchmal wird eine Strahlentherapie nach der Operation durchgeführt.

Bei den meisten anderen Formen von Scheidenkrebs wird eine Strahlentherapie eingesetzt. Normalerweise handelt es sich um eine Kombination aus interner Bestrahlung (durch die Verwendung radioaktiver Implantate, die in der Scheide platziert werden, Brachytherapie genannt) und externer Bestrahlung (von einem Ort außerhalb des Körpers auf das Becken gerichtet).

Die Bestrahlung kann nicht angewendet werden, wenn sich Fisteln gebildet haben. In diesen Fällen werden einige oder alle Organe im Becken entfernt (sogenannte Beckenexenteration). Zu diesen Organen gehören die Fortpflanzungsorgane (Scheide, Gebärmutter, Eileiter und Eierstöcke), Blase, Harnröhre, Mastdarm und After. Welche Organe entfernt werden und ob alle entfernt werden, ist von vielen Faktoren abhängig, wie beispielsweise der Stelle, an der sich der Krebs befindet, der Anatomie der Frau und ihren Zielen nach der Operation. Es werden bleibende Öffnungen für Urin (Urostomie) und Stuhl (Kolostomie) in den Unterbauch gelegt, damit diese Abfallprodukte den Körper verlassen und in Beuteln aufgefangen werden können. Nach dieser Behandlung hat die Frau normalerweise für ein paar Tage Blutungen, Ausfluss und leidet unter erheblicher Druckempfindlichkeit und Schmerzen. Der Krankenhausaufenthalt dauert typischerweise 3 bis 5 Tage. Es kann zu Komplikationen wie einer Infektion oder einem Aufreißen der Operationswunde, Darmverschluss und der Bildung von Fisteln kommen.

Es kann sein, dass nach einer Behandlung von Scheidenkrebs Schwierigkeiten beim Geschlechtsverkehr auftreten oder dieser unmöglich wird.