Operation

Beschränkt sich der Krebs ausschließlich auf die Niere, sind die Heilungsaussichten relativ gut, wenn die betroffene Niere entfernt wird. Unter Umständen wird sogar nur der Tumor und etwas angrenzendes gesundes Gewebes entfernt; der Rest der Niere wird verschont. Bei sehr kleinen Raumforderungen in der Niere (kleiner als 3 cm bzw. ca. 1,2 Zoll) kann eine Ablation (ein Verfahren, das von Radiologen durchgeführt wird, um die Raumforderung mittels Hitze oder Kälte zu behandeln) eine Option darstellen. Eine aktive Überwachung (engmaschiges Monitoring) kann eine Option für sehr kleine Raumforderungen sein, typischerweise bei Menschen, die zu krank für eine Operation sind.

Wenn sich der Krebs bereits auf die angrenzenden Organe ausgebreitet hat, wie die Nierenvene oder sogar die große Vene, die Blut zum Herz transportiert (Hohlvene), die Lymphknoten und entferntere Organe jedoch noch nicht befallen sind, besteht noch eine Heilungschance. Nierenkrebs neigt jedoch dazu, bereits im Frühstadium zu streuen, vor allem in die Lunge, und in manchen Fällen, bevor irgendwelche Symptome auftreten. Da Metastasen in anderen Organen, die nicht in der Nähe der Nieren liegen, manchmal zu Beginn nicht erkannt werden, werden diese unter Umständen erst sichtbar, nachdem der Arzt den Krebs in der Niere entfernt hat.

Wenn eine Operation keinen Erfolg verspricht, stehen andere Behandlungsoptionen zur Verfügung, auch wenn diese selten zu einer Heilung führen. Durch eine Stärkung des Immunsystems und der damit verbundenen besseren Fähigkeit des Körpers, die Krebszellen selbst zu zerstören, kann unter Umständen der Tumor verkleinert und das Leben verlängert werden (siehe Immuntherapie). Ältere Immuntherapien, die manchmal bei Nierenkrebs eingesetzt werden, umfassen Interleukin-2 und Interferon alfa-2b. Neuere Immuntherapien, sogenannte Checkpoint-Inhibitoren, blockieren ein Molekül auf Krebszellen, das als PD-L1 bezeichnet wird (ein „Checkpoint“). Durch PD-L1 kann der Krebs der Erkennung (und damit der Zerstörung) durch das körpereigene Immunsystem entgehen. Es stehen Medikamentenkombinationen mit Checkpoint-Inhibitoren zur Verfügung. Häufig sind sie die Behandlung der Wahl bei Patienten mit metastasierender Erkrankung und nach einer operativen Resektion des Tumors bei Patienten mit mittlerem bis hohem Risiko für ein erneutes Auftreten der Krebserkrankung (Rezidiv).

Manchmal werden andere Medikamente zur Behandlung von Nierenkrebs verwendet, wie Sunitinib, Sorafenib, Cabozantinib, Axitinib, Bevacizumab, Pazopanib, Lenvatinib, Temsirolimus und Everolimus. Diese Medikamente verändern molekulare Signalwege, die auf den Tumor Einfluss nehmen und die deshalb als zielgerichtete oder Target-Therapien bezeichnet werden.

Verschiedene Kombinationen aus anderen Interleukinen, Thalidomid und sogar Impfstoffen, die aus Nierenkrebszellen entwickelt wurden, werden ebenfalls untersucht. Diese Therapieoptionen können möglicherweise bei der Behandlung von metastasiertem Krebs helfen, wenngleich der Nutzen meist recht gering ist. In seltenen Fällen (bei weniger als 1 Prozent der Fälle) bewirkt die Entfernung der Niere das Schrumpfen anderer Tochtergeschwülste im Körper. Diese recht geringe Chance, dass Tochtergeschwülste schrumpfen, rechtfertigt jedoch nicht die Entfernung einer kanzerösen Niere, nachdem diese bereits metastasiert hat; es sei denn, die Entfernung der Niere erfolgt im Rahmen eines Gesamtplans, der auch andere Therapien zur Behandlung eines metastasierten Krebses vorsieht.