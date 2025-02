Die Hauptrisikofaktoren für Mund- und Rachenkrebs sind:

Tabakkonsum

Alkoholkonsum

Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV)

Tabakkonsum verursacht viele Mund- und Rachenkrebserkrankungen. Tabakkonsum umfasst das Rauchen von Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen sowie den Konsum von Kautabak oder Betelpriem (ein Gemisch aus Stoffen, das Tabak enthält, auch als Paan bezeichnet) und Schnupftabak. In den Vereinigten Staaten ist das Rauchen von Zigaretten (insbesondere mehr als zwei Packungen pro Tag) der Hauptrisikofaktor für Mund- und Rachenkrebs. Das Zigarrenrauchen kann das Risiko ebenfalls erhöhen. Pfeifenrauchen erhöht das Krebsrisiko in den Lippen, die das Mundstück berühren. Kau- oder Schnupftabak erhöht das Risiko, an Krebs in den Wangen, dem Zahnfleisch und der Innenfläche der Lippen zu erkranken, die am häufigsten Kontakt mit Tabak haben.

Chronischer oder übermäßiger Alkoholkonsum erhöht ebenfalls das Risiko für Mund- und Rachenkrebs. Die Zunahme des Risikos ist proportional zur konsumierten Alkoholmenge.

Das größte Risiko besteht in der Kombination von hohem Alkohol- und Tabakkonsum, die das Risiko für Mund- und Rachenkrebs im Vergleich zum einzelnen Konsum dramatisch erhöht. Bei Menschen, die weiterhin Tabak und Alkohol konsumieren, nachdem bei ihnen zum ersten Mal Mund- oder Rachenkrebs aufgetreten ist, erhöht sich das Risiko einer zweiten Krebserkrankung im Mund- und Rachenbereich im Vergleich zur Normalbevölkerung um mehr als das Doppelte.

Das humane Papillomavirus (HPV), das Virus, das Feigwarzen verursacht und den Mund beim oralen Geschlechtsverkehr infizieren kann, wird mit der Entwicklung von Mund- und Rachenkrebs in Zusammenhang gebracht. HPV-bedingter Mund- und Rachenkrebs steigt hauptsächlich bei jüngeren Menschen in Nordamerika und Nordeuropa. Die Anzahl der Sexualpartner und die Häufigkeit des Oralverkehrs sind wichtige Risikofaktoren. Bestimmte Stämme dieses Virus prädisponieren Menschen für Rachenkrebs und in geringerem Maße auch für Mundkrebs.

Da immer mehr Menschen gegen HPV geimpft werden, geht man davon aus, dass Rachenkrebs durch HPV in Zukunft weniger verbreitet sein wird. Da sich Rachenkrebs jedoch erst viele Jahre später entwickelt, wird es Jahre dauern, bis diese Abnahme festzustellen sein wird.

Das Geschlecht ist ein Risikofaktor. Etwa drei Viertel der Mund- und Rachenkrebserkrankungen treten bei Männern auf.

Wie bei den meisten Krebserkrankungen steigt das Risiko mit zunehmendem Alter.

Intensive Belastung mit Sonne kann zu Lippenkrebs führen.