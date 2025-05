Der Tumor kann die Atemwege verengen, was zu Keuchatmung führt. Verschließt ein Tumor einen Atemweg, kann der Teil der Lunge kollabieren, der durch dem Atemweg versorgt wird (Atelektase). Weitere Folgen des Verschlusses eines Atemwegs sind Kurzatmigkeit und Lungenentzündung (Pneumonie), was von Husten, Fieber und Schmerzen im Brustkorb begleitet sein kann.

Wenn der Tumor die Brustwand angreift, können dauerhafte hartnäckige Schmerzen im Brustkorb auftreten. Eine Flüssigkeit mit Krebszellen kann sich im Raum zwischen der Lunge und der Brustwand ansammeln (bösartiger Pleuraerguss). Diese Flüssigkeit kann in großer Menge zu Kurzatmigkeit und Schmerzen in der Brust führen. Wenn sich der Krebs in der Lunge ausbreitet, nimmt der Sauerstoffgehalt im Blut ab, was zu Kurzatmigkeit und schließlich zu einer Vergrößerung der rechten Herzseite sowie möglicherweise zu einer Herzinsuffizienz führt (eine Erkrankung namens Cor pulmonale).

Lungenkrebs kann in bestimmte Nerven im Halsbereich einwachsen und dadurch ein hängendes Augenlid, verengte Pupille und geringere Schweißsekretion auf einer Gesichtsseite verursachen – zusammen werden diese Symptome als Horner-Syndrom bezeichnet.

Tumoren in den Lungenspitzen können die Nerven angreifen, die den Arm versorgen, was zu Schmerzen, Taubheit und Schwäche in Arm oder Schulter führt. Tumoren, die an diesem Ort entstehen, werden oft Pancoast-Tumoren genannt. Wenn der Tumor in die Nerven in der Mitte des Brustkorbs wächst, kann der Nerv zum Kehlkopf geschädigt werden. Dadurch klingt die Stimme heiser. Auch der Nerv zum Zwerchfell kann beschädigt werden, was zu Kurzatmigkeit und niedrigen Sauerstoffwerten im Blut führt.

Lungenkrebs kann in die Speiseröhre hineinwachsen, was Schwierigkeiten oder Schmerzen beim Schlucken verursacht.

Auch in den Herzmuskel oder in den mittleren Brustbereich (Mediastinum) kann der Lungenkrebs einwachsen, was zu Herzrhythmusstörungen, zur Blockierung des Blutflusses zum Herzen oder zu einer Flüssigkeitsansammlung im Herzbeutel (Perikard) führen kann.

Der Tumor kann in die den Brustkorb durchlaufende obere Hohlvene eindringen oder auf sie drücken (Vena cava superior). Dieser Zustand wird als Vena-cava-superior-Syndrom bezeichnet. Bei einer Blockierung der oberen Hohlvene staut sich Blut in den Venen der oberen Körperteile. Die Venen in der Brustwand vergrößern sich. Im Gesicht, am Hals und an der oberen Brustwand – auch an den Brüsten – treten schmerzhafte Schwellungen und Rötungen auf. Der Zustand kann auch Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Schwindel und Benommenheit verursachen. Die Symptome verstärken sich in der Regel, wenn sich der Betroffene vorbeugt oder hinlegt.

Lungenkrebs kann sich auch mit dem Blut auf andere Körperteile ausbreiten und greift dabei meistens Leber, Gehirn, Nebennieren, Rückenmark und Knochen an. Vor allem das kleinzellige Lungenkarzinom kann schon im Frühstadium Metastasen bilden. Symptome wie Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Krampfanfälle und Knochenschmerzen können bereits auftreten, bevor sich Lungenprobleme bemerkbar machen, was die Früherkennung erschwert.

Paraneoplastische Syndrome sind Begleitsymptome einer Krebserkrankung, die aber abseits des Tumorherds auftreten, wie zum Beispiel in Nerven und Muskeln. Diese Syndrome beziehen sich nicht auf die Größe oder den Ort des Tumors und bedeuten auch nicht, dass der Krebs außerhalb des Brustraums Metastasen gebildet hat. Sie beruhen auf Substanzen, die vom Krebs freigesetzt werden (etwa Hormone, Zytokine und verschiedene andere Proteine bzw. Eiweißstoffe). Häufige paraneoplastische Auswirkungen von Lungenkrebs sind: