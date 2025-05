Entfernung während einer Zystoskopie

Intravesikale Immuntherapie oder Chemotherapie (bei oberflächlichen Tumoren)

Teilweise oder vollständige Entfernung der Blase, Bestrahlung, Chemotherapie oder Immuntherapie (bei tiefer sitzenden, invasiveren Krebserkrankungen)

Ein oberflächlicher Tumor, d. h. ein Krebs, der auf die Oberfläche der Blaseninnenwand begrenzt ist, kann während einer Zystoskopie vollständig entfernt werden. Dennoch entwickelt sich bei vielen Betroffenen zu einem späteren Zeitpunkt erneut ein Blasenkrebs. Es ist möglich, diesem Wiederauftreten (Rezidiv) entgegenzuwirken, indem in die Blase wiederholt Bacillus Calmette-Guérin (BCG – eine Substanz, die das Immunsystem stimuliert) oder Krebsmedikamente (z. B. Gemcitabin, Docetaxel oder Mitomycin C oder Nadofaragene firadenovec-vncg) eingespritzt werden, nachdem der Krebs komplett entfernt wurde.

Tumoren, die in die Blasenwand eingewachsen oder sogar durch sie hindurch gewachsen sind, können mit dem Zystoskop nicht komplett entfernt werden. Normalerweise wird dann die Blase ganz oder teilweise entfernt (Zystektomie). Vor der Entfernung der Blase wird in der Regel eine Chemotherapie verabreicht, da dies nachweislich das Überleben im Vergleich zu einer Zystektomie allein verbessert. Bei ausgewählten Patienten wird der Versuch unternommen, die Krebserkrankung allein durch Strahlentherapie oder in Verbindung mit Chemotherapie zu heilen.

Wurde die Blase komplett entfernt, muss der Urin auf andere Weise abgeleitet werden. Normalerweise wird der Urin in einer aus einem Darmabschnitt gebildeten Röhre (sogenannte Ileumschleife oder Ileumconduit) durch eine Öffnung in der Bauchdecke (Stoma) geleitet. Der Urin wird dann außerhalb des Körpers in einem Plastikbeutel aufgefangen.

Video

Es werden zunehmend mehrere alternative Methoden angewandt, um den Urin aus dem Körper zu leiten, die für viele Menschen geeignet sind. Diese Methoden können in 2 verschiedene Kategorien unterteilt werden: orthotope Neoblase und kontinenter Blasenersatz. In beiden Fällen wird aus einem Darmabschnitt ein Blasenersatz gebildet.

Bei der orthotopen Neoblase wird der Blasenersatz an die Harnröhre angeschlossen. Der Patient lernt, diesen Blasenersatz durch Entspannen der Beckenbodenmuskulatur und Anspannen des Bauches zu leeren, sodass der Urin nahezu normal durch die Harnröhre fließen kann. Die meisten Patienten beherrschen diese Methode tagsüber, nachts kann es allerdings sein, dass etwas Urin abgeht.

Beim kontinenten Blasenersatz wird der Blasenersatz an eine Öffnung in der Bauchdecke angeschlossen. Ein außerhalb des Körpers angebrachter Plastikbeutel ist nicht erforderlich, da der Urin in dem Blasenersatz verbleibt, bis ihn der Patient durch Einführen eines Katheters durch das Stoma entleert. Dieser Vorgang wird tagsüber in regelmäßigen Zeitabständen wiederholt. Die häufigste Art ist die Indiana-Pouch, die aus einem Teil des Darms gebildet wird.

Ein Krebs, der sich bereits auf die Lymphknoten oder andere Organe ausgebreitet hat, wird mit Chemotherapie behandelt. Es stehen verschiedene Kombinationsmedikamente zur Verfügung, die aktiv gegen diese Krebsart wirken, vor allem, wenn die Ausbreitung des Tumors sich auf die Lymphknoten begrenzt. Eine Zystektomie oder Strahlentherapie, einschließlich externer Strahlentherapie, kann Patienten angeboten werden, die gut auf die Chemotherapie ansprechen. Dennoch wird nur ein recht kleiner Prozentsatz dieser Patienten geheilt. Bei Patienten, die nicht geheilt werden können, stehen Schmerzlinderung (siehe Symptome bei tödlich verlaufenden Krankheiten) und Sterbebegleitung im Vordergrund.