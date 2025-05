Ausbleiben der Regelblutung

Bei Mädchen oder Frauen im gebärfähigen Alter können folgende Tests durchgeführt werden:

Schwangerschaftstest

Bluttests zum Messen des Hormonspiegels

Ein bildgebendes Verfahren zur Untersuchung des Fortpflanzungssystems (z. B. Ultraschalluntersuchung oder Hysteroskopie)

Manchmal Anwendung von Hormonmitteln, um festzustellen, ob diese eine Menstruationsperiode auslösen

Ein Schwangerschaftstest wird manchmal auch bei Mädchen durchgeführt, die noch keine Periode hatten oder nicht über sexuelle Aktivitäten berichtet haben. Wenn eine Schwangerschaft ausgeschlossen wird, können andere Tests basierend auf den Ergebnissen der Untersuchung und der angenommenen Ursache durchgeführt werden.

Wenn Mädchen noch nie ihre Periode hatten (primäre Amenorrhö), aber normale sekundäre Geschlechtsmerkmale, wird mit Bluttests zum Messen des Hormonspiegels, einer körperlichen Untersuchung und mit Ultraschall begonnen, um auf Geburtsfehler zu untersuchen, die das Menstruationsblut daran hindern könnten, aus der Gebärmutter zu fließen. Wenn Geburtsfehler ungewöhnlich oder schwer zu identifizieren sind, kann eine Magnetresonanztomografie (MRT) durchgeführt werden.

Tests werden gewöhnlich in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt, und die Ursachen werden während des Prozesses festgestellt oder beseitigt. Wenn die Symptome auf eine bestimmte Störung hinweisen, können die Tests für diese Störung zuerst durchgeführt werden. Wenn z. B. Frauen über Kopfschmerzen und Sehprobleme klagen, wird eine MRT des Gehirns durchgeführt, um einen Hypophysentumor auszuschließen. Ob weitere Tests erforderlich sind, und welche Tests durchgeführt werden, hängt von den Ergebnissen der vorherigen Tests ab. Zu den typischen Tests zählen

Bluttests zur Messung bestimmter Hormone, einschließlich Prolaktin (um auf hohe Spiegel, die die Menstruationsperioden stören könnten, zu untersuchen), Schilddrüsenhormonen (um auf Schilddrüsenstörungen zu untersuchen), des follikelstimulierenden Hormons (um auf Fehlfunktionen der Hypophyse oder des Hypothalamus zu untersuchen) und männlicher Hormone (um auf Störungen zu untersuchen, die zur Entwicklung männlicher Merkmale führen)

Bildgebende Verfahren zur Untersuchung von Bauch und Becken, um nach einem Tumor in den Eierstöcken oder Nebennieren zu suchen (für gewöhnlich mittels Ultraschall, manchmal aber auch mithilfe von Computertomografie [CT] oder MRT)

Untersuchung der Chromosomen in einer Gewebeprobe (wie z. B. Blut), um nach genetischen Störungen zu suchen

Ein Verfahren, mit dem das Innere der Gebärmutter oder der Eileiter dargestellt wird (Hysteroskopie oder Hysterosalpingografie), und um nach Blockaden oder anderen Auffälligkeiten in diesen Organen zu suchen

Verwendung von Hormonen (Östrogen und einem Progestin oder Progesteron), um Menstruationsblutungen auszulösen

Bei der Hysteroskopie wird ein dünner Beobachtungsschlauch durch Scheide und Gebärmutterhals in das Innere der Gebärmutter eingeführt. Dieses Verfahren kann in einer Arztpraxis oder ambulant in einem Krankenhaus durchgeführt werden.

Bei der Hysterosalpingografie werden Röntgenbilder erstellt, nachdem eine Substanz, die auf den Röntgenbildern zu sehen ist (ein röntgendichtes Kontrastmittel), durch den Gebärmutterhals in die Gebärmutter und die Eileiter injiziert wurde. Die Hysterosalpingografie wird in der Regel als ambulantes Verfahren in der Radiologieabteilung eines Krankenhauses durchgeführt.

Hormone (Progestin oder Östrogen plus Progestin) können oral verabreicht werden, um Menstruationsblutungen auszulösen. Wenn durch Hormongabe eine Menstruationsblutung ausgelöst wird, kann die Ursache eine Fehlfunktion des Hormonsystems sein, das die Menstruationsperioden reguliert, oder eine vorzeitige Menopause. Wenn Hormone keine Blutungen auslösen, handelt es sich bei der Ursache möglicherweise um eine Störung der Gebärmutter oder eine strukturelle Auffälligkeit, die das Menstruationsblut am Ausfließen hindert.