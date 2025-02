Medical University of South Carolina

Bei der Menstruation wird die Gebärmutterschleimhaut mit einer Blutung abgestoßen. Außer während einer Schwangerschaft und nach den Wechseljahren tritt eine solche Blutung ungefähr einmal im Monat auf. Die Menstruation beginnt während der Pubertät (bei der Menarche) und endet mit den Wechseljahren. (Menopause ist definiert als der Zeitraum von einem Jahr nach dem letzten Menstruationszyklus.)

Laut Definition beginnt der Menstruationszyklus mit dem ersten Tag der Blutung, der als Tag 1 gezählt wird. Der Zyklus endet unmittelbar vor der nächsten Periode. Menstruationszyklen dauern normalerweise zwischen 24 und 38 Tagen. Nur bei 10 bis 15 Prozent aller Frauen dauert ein Zyklus genau 28 Tage. Außerdem verlaufen bei mindestens 20 Prozent der Frauen die Zyklen unregelmäßig. Das heißt, dass sie länger oder kürzer als der normale Zyklus andauern. In den Jahren unmittelbar nach Einsetzen der Menstruation (Menarche) und vor den Wechseljahren schwanken normalerweise die Zyklen am meisten, und die Abstände zwischen den Perioden sind am längsten.

Normalerweise dauern Menstruationsblutungen 4 bis 8 Tage. Der Blutverlust während eines Zyklus schwankt zwischen 6 und 74 Milliliter. Eine Binde oder ein Tampon nimmt bis zu 30 Milliliter Blut auf. Im Gegensatz zu Blut aus einer Verletzung gerinnt Menstruationsblut normalerweise nicht, es sei denn, die Blutung ist sehr stark.

Der Menstruationszyklus wird durch Hormone gesteuert. Luteinisierende Hormone und follikelstimulierende Hormone, die von der Hypophyse gebildet werden, fördern den Eisprung und regen die Eierstöcke zur Bildung von Östrogen und Progesteron an. Östrogen und Progesteron stimulieren die Gebärmutter und die Brüste, sich auf eine mögliche Befruchtung vorzubereiten.

Ein Menstruationszyklus hat drei Abschnitte:

Follikelphase (vor dem Eisprung)

Ovulationsphase (Eisprung)

Lutealphase (nach dem Eisprung)

Veränderungen während des Menstruationszyklus

Follikelphase Die Follikelphase beginnt am ersten Tag der Menstruationsblutung (Tag 1). Aber das wichtigste Ereignis in dieser Phase ist die Reifung von Follikeln in den Eierstöcken. (Follikel sind mit Flüssigkeit gefüllte Ausstülpungen.) Am Anfang der Follikelphase ist die Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) dick aufgrund der Nährstoffe und Flüssigkeiten, die zur Ernährung eines Embryos bestimmt sind. Findet keine Befruchtung statt, sinken die Östrogen- und Progesteronspiegel. Infolgedessen werden die oberen Schichten der Gebärmutterschleimhaut abgestoßen und die Menstruationsblutung tritt ein. In dieser Zeit produziert die Hypophyse eine leicht erhöhte Menge des follikelstimulierenden Hormons. Dieses Hormon stimuliert danach das Wachstum von 3 bis 30 Follikeln. Jeder Follikel enthält eine Eizelle. Wenn später der Spiegel dieses Hormons zurückgeht, wächst nur noch einer dieser Follikel (genannt der dominante Follikel) weiter. Er beginnt bald mit der Produktion von Östrogen, worauf sich die anderen stimulierten Follikel zurückbilden. Durch den gestiegenen Östrogenspiegel wird auch die Gebärmutter vorbereitet und ein Anstieg des luteinisierenden Hormons stimuliert. Die Follikelphase dauert im Durchschnitt 13 oder 14 Tage. Von den drei Phasen schwankt diese am meisten. Vor den Wechseljahren wird diese Phase kürzer. Diese Phase endet, wenn der Spiegel des luteinisierenden Hormons drastisch steigt. Dieser Anstieg führt zur Freisetzung einer Eizelle (Eisprung, Ovulation) und leitet die nächste Phase ein.

Ovulationsphase Die Ovulationsphase beginnt, wenn der Spiegel des luteinisierenden Hormons steigt. Das luteinisierende Hormon bewirkt eine Vorwölbung des dominanten Follikels auf der Oberfläche des Eierstocks, bis dieser reißt und die Eizelle freisetzt. Der Spiegel des follikelstimulierenden Hormons steigt in geringerem Maße. Die Ovulationsphase dauert gewöhnlich 16 bis 32 Stunden. Sie endet nach Freisetzung der Eizelle, ca. 10 bis 12 Stunden nach dem Anstieg des luteinisierenden Hormonspiegels. Die Eizelle kann nur bis zu 12 Stunden nach dem Eisprung befruchtet werden. Der Anstieg des luteinisierenden Hormons kann durch Messung dieses Hormonspiegels im Urin festgestellt werden. Mit dieser Messung kann ungefähr bestimmt werden, wann der Eisprung stattfinden wird. Spermien leben 3 bis 5 Tage, sodass eine Eizelle befruchtet werden kann, selbst wenn die Spermien in den Fortpflanzungstrakt gelangen, bevor die Eizelle freigesetzt wird. In jedem Zyklus gibt es etwa 6 Tage, an denen eine Befruchtung stattfinden kann (als fruchtbares Fenster bezeichnet). Das fruchtbare Fenster beginnt normalerweise 5 Tage vor dem Eisprung und endet 1 Tag nach dem Eisprung. Die tatsächliche Anzahl der fruchtbaren Tage variiert von Zyklus zu Zyklus und von Frau zu Frau. Zur Zeit des Eisprungs spüren manche Frauen einen dumpfen, einseitigen Schmerz im Unterbauch. Dieser Schmerz ist bekannt als Mittelschmerz. Der Schmerz kann einige Minuten bis zu einigen Stunden andauern und ist völlig normal. Der Schmerz wird in der Regel auf der gleichen Seite empfunden, auf der die Eizelle vom Eierstock freigesetzt wird. Die genaue Ursache der Schmerzen ist unbekannt, aber sie werden wahrscheinlich durch das Wachstum des Follikels oder die Freisetzung einiger Tropfen Blut beim Eisprung verursacht. Sie können dem Reißen des Follikels vorausgehen oder folgen und treten auch nicht unbedingt in jedem Zyklus auf. Die Freisetzung der Eizellen wechselt nicht jeden Monat zwischen den beiden Eierstöcken ab, sondern scheint zufällig zu erfolgen. Wenn ein Eierstock entfernt wird, setzt der verbliebene jeden Monat eine Eizelle frei.