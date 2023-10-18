Деякі причини надмірної кровотечі
Категорія
Приклади
Захворювання тромбоцитів
Зниження кількості тромбоцитів (кількісний розлад)
Недостатнє утворення (наприклад, при лейкозах, апластичній анемії та деяких мієлодиспластичних синдромах)
Зниження вироблення внаслідок дефіциту тромбопоетину, пов'язаного із захворюванням печінки
Селезінкова секвестрація (наприклад, цироз із застійною спленомегалією)
Підвищене руйнування або споживання тромбоцитів (наприклад, при імунній тромбоцитопенії [ІТП],ДВЗ, тромботичній тромбоцитопенічній пурпурі, гемолітично-уремічному синдромі, сепсисі та ВІЛ-інфекції)
Медикаментозно-індуковане руйнування (наприклад, гепарином, хінідином, хініном, сульфаніламідами, препаратами сульфонілсечовини або рифампіном)
Підвищена кількість тромбоцитів (кількісний розлад)
Ідіопатична тромбоцитемія (кровотеча може виникнути при дуже високих показниках тромбоцитів)
Неадекватна функція тромбоцитів (якісний розлад)
Хвороба фон Віллебранда (недостатня адгезія тромбоцитів, опосередкована ФФВ)
Медикаментозно-індуковане руйнування (наприклад, аспірином, інгібіторами P2Y12 [кангрелор, клопідогрель, прасугрель, тікагрелор] або НПЗП)
Системні розлади (уремія; іноді мієлопроліферативні розлади [через руйнування тромбоцитів ФФВ при дуже високій кількості тромбоцитів], мієлодиспластичні синдроми, множинна мієлома)
Порушення коагуляції
Набуті
Захворювання печінки
Пригнічення згортання крові варфарином, гепарином або прямими пероральними інгібіторами тромбіну або фактора Ха (наприклад, апіксабан, едоксабан, ривароксабан)
ДВЗ
Спадкове
Гемофілія A (дефіцит фактора VIII)
Гемофілія В (дефіцит фактора IX)
Захворювання судинної системи
Набуті
Васкуліт, пов'язаний із імуноглобуліном А
Спадкове
Порушення з боку сполучної тканини (наприклад, синдром Елерса-Данлоса, незавершений остеогенез, синдром Марфана)
ДВЗ — дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові; НПЗП — нестероїдні протизапальні препарати; ФФВ — фактор фон Віллебранда.