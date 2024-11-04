Гіпотермія виникає, коли втрата тепла тілом перевищує вироблення тепла. Гіпотермія найчастіше зустрічається під час холодної погоди або занурення в холодну воду, але вона може виникнути в теплому кліматі, коли люди лежать нерухомо на прохолодній поверхні (наприклад, коли вони в стані алкогольного сп’яніння) або після дуже тривалого занурення у воду з температурою плавання (наприклад, від 20 до 24° C). Вологий одяг і вітер збільшують ризик гіпотермії.

Стани, що викликають втрату свідомості, нерухомість або і те, й інше (наприклад, травма, гіпоглікемія, судомні розлади, інсульт, наркотичні речовини або алкогольна інтоксикація), є частими факторами схильності. Люди похилого віку та дуже молоді люди також знаходяться в групі високого ризику: