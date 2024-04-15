Пасивна імунізація

Імуноглобулін людини являє собою концентрований розчин, що містить антитіла, приготований із плазми, отриманої від здорових донорів. Він складається в основному з IgG, хоча можуть бути присутніми залишкові кількості IgA, IgM та інших білків сироватки. Імуноглобулін людини дуже рідко містить трансмісивні віруси (такі як гепатит В або С, ВІЛ) і зберігає стабільність протягом багатьох місяців, якщо зберігається при температурі 4 °C. Імуноглобулін людини вводиться внутрішньом'язово (в/м).

Оскільки максимальні рівні антитіл у сироватці крові можуть не з'являтися протягом приблизно 48 годин після в/м ін'єкції, імуноглобулін людини слід вводити якомога швидше після контакту. Період напіввиведення імуноглобуліну людини із кровотоку становить приблизно 3 тижні.

Імуноглобулін людини може використовуватися для профілактики у людей, які піддаються впливу або знаходяться в групі ризику наступних захворювань:

Гепатит А

Кір

Дефіцит імуноглобулінів

Вітряна віспа (у пацієнтів з імунодефіцитом, коли імуноглобулін проти вітряної віспи недоступний)

Контакт з вірусом краснухи протягом першого триместру вагітності

Імуноглобулін людини забезпечує лише тимчасовий захист, вміст антитіл до певних агентів серед різних препаратів варіюється до 10 разів. Введення є болючим, і може виникати анафілаксія.

В/в імуноглобулін (IVIG) був розроблений для введення більших та повторюваних доз імуноглобуліну людини. Внутрішньовенний імуноглобулін застосовується для лікування або профілактики тяжких бактеріальних і вірусних інфекцій, аутоімунних захворювань і імунодефіцитних розладів, зокрема таких:

Побічні ефекти внутрішньовенного імуноглобуліну зустрічаються нечасто, хоча спостерігалися лихоманка, озноб, головний біль, запаморочення, нудота, блювання, реакції гіперчутливості, анафілактичні реакції, кашель та об'ємне перевантаження.

Підшкірний імуноглобулін (SCIG) також виготовляється з нормальної плазми людини. Підшкірний імуноглобулін призначений для застосування в домашніх умовах у пацієнтів із первинним імунодефіцитом.

Реакції в місці ін'єкції є частими, але системні побічні ефекти (наприклад, лихоманка, озноб) при застосуванні підшкірного імуноглобуліну виникають набагато рідше, ніж при застосуванні внутрішньовенного імуноглобуліну.