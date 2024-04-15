Пасивна імунізація включає введення антитіл до мікроорганізму або до токсину, який виробляє організм.
Пасивна імунізація призначається за таких обставин:
Коли організм людини не може синтезувати антитіла
Коли люди контактували з захворюванням, до якого вони не мають імунітету або яке, ймовірно, призведе до розвитку ускладнень
Коли у людей присутнє захворювання і необхідно ослабити дію токсину
Пасивна імунізація не призводить до формування природного імунітету.
(Див. таблицю Імуноглобуліни та антитоксини, доступні в Сполучених Штатах Америки).
Імуноглобуліни та антитоксини*, доступні в Сполучених Штатах Америки
Імунобіологічний препарат
Тип
Показання
Ботулінічний антитоксин
Специфічні антитіла кінської сироватки
Лікування ботулізму
Ботулінічний антитоксин (BIG)
Специфічні антитіла людини
Лікування ботулізму у немовлят
Цитомегаловірусний імуноглобулін, в/в (CMV-IGIV)
Специфічні антитіла людини
Профілактика в реципієнтів трансплантату гемопоетичних стовбурових клітин та трансплантату нирки
Дифтерійний антитоксин
Специфічні антитіла кінської сироватки
Лікування дифтерії дихальних шляхів
Імуноглобулін проти гепатиту В (HBIG)
Специфічні антитіла людини
Постконтактна профілактика гепатиту В
Імуноглобулін (IG)
Нормальні антитіла людини
Передконтактна та постконтактна профілактика гепатиту А, постконтактна профілактика кору, профілактика дефіциту імуноглобулінів, краснухи протягом 1-го триместру вагітності, вітряної віспи (якщо імуноглобулін проти вітряної віспи недоступний)
Імуноглобулін, внутрішньовенний (IVIG)
Нормальні антитіла людини
Профілактика та лікування тяжких бактеріальних та вірусних інфекцій (наприклад, ВІЛ-інфекції у дітей), первинних імунодефіцитів, аутоімунної тромбоцитопенічної пурпури, хронічного В-клітинного лімфоцитарного лейкозу, хвороби Кавасакі, аутоімунних захворювань (наприклад, міастенії гравіс, синдрому Гієна-Барре, поліміозиту/дерматоміозиту)
Профілактика реакції «трансплантат проти господаря»
Імуноглобулін, підшкірний (SCIG)
Нормальні антитіла людини
Лікування первинних імунодефіцитів
Імуноглобулін проти сказу (HRIG)†
Специфічні антитіла людини
Постконтактне лікування сказу у людей, які раніше не були імунізовані вакциною проти сказу
Людські моноклональні антитіла проти респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ)
Рекомбінантні моноклональні антитіла (нірсевімаб, палівізумаб)
Профілактика РСВ у немовлят, народжених у матерів, які не отримали належної імунізації проти РСВ
Імуноглобулін проти правця (TIG)
Специфічні антитіла людини
Лікування правця
Постконтактна профілактика у людей, які недостатньо імунізовані правцевим анатоксином
Імуноглобулін проти вірусу вісповакцини (VIG)
Специфічні антитіла людини
Лікування вакцинної екземи, некротичної та очної форми вакцинальної хвороби
Імуноглобулін проти вітряної віспи (VariZIG)
Специфічні антитіла людини
Постконтактна профілактика у людей, які не мають ознак імунітету, мають підвищений ризик розвитку важкої форми вітряної віспи та мають протипоказання до застосування вакцини проти вітряної віспи
* Препарати імуноглобулінів та антитоксинів вводяться внутрішньом'язово, якщо не вказано інше.
† Імуноглобулін проти сказу (HRIG) вводять навколо ран, а також внутрішньом'язово.
За матеріалами Kroger A, Bahta L, Long S, et al: General best practice guidelines for immunization: Best practice guidance of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Доступ здійснено 27 березня 2024 р.
Імуноглобулін людини (IG)
Імуноглобулін людини являє собою концентрований розчин, що містить антитіла, приготований із плазми, отриманої від здорових донорів. Він складається в основному з IgG, хоча можуть бути присутніми залишкові кількості IgA, IgM та інших білків сироватки. Імуноглобулін людини дуже рідко містить трансмісивні віруси (такі як гепатит В або С, ВІЛ) і зберігає стабільність протягом багатьох місяців, якщо зберігається при температурі 4 °C. Імуноглобулін людини вводиться внутрішньом'язово (в/м).
Оскільки максимальні рівні антитіл у сироватці крові можуть не з'являтися протягом приблизно 48 годин після в/м ін'єкції, імуноглобулін людини слід вводити якомога швидше після контакту. Період напіввиведення імуноглобуліну людини із кровотоку становить приблизно 3 тижні.
Імуноглобулін людини може використовуватися для профілактики у людей, які піддаються впливу або знаходяться в групі ризику наступних захворювань:
Вітряна віспа (у пацієнтів з імунодефіцитом, коли імуноглобулін проти вітряної віспи недоступний)
Контакт з вірусом краснухи протягом першого триместру вагітності
Імуноглобулін людини забезпечує лише тимчасовий захист, вміст антитіл до певних агентів серед різних препаратів варіюється до 10 разів. Введення є болючим, і може виникати анафілаксія.
В/в імуноглобулін (IVIG) був розроблений для введення більших та повторюваних доз імуноглобуліну людини. Внутрішньовенний імуноглобулін застосовується для лікування або профілактики тяжких бактеріальних і вірусних інфекцій, аутоімунних захворювань і імунодефіцитних розладів, зокрема таких:
Профілактика реакції «трансплантат проти господаря»
Побічні ефекти внутрішньовенного імуноглобуліну зустрічаються нечасто, хоча спостерігалися лихоманка, озноб, головний біль, запаморочення, нудота, блювання, реакції гіперчутливості, анафілактичні реакції, кашель та об'ємне перевантаження.
Підшкірний імуноглобулін (SCIG) також виготовляється з нормальної плазми людини. Підшкірний імуноглобулін призначений для застосування в домашніх умовах у пацієнтів із первинним імунодефіцитом.
Реакції в місці ін'єкції є частими, але системні побічні ефекти (наприклад, лихоманка, озноб) при застосуванні підшкірного імуноглобуліну виникають набагато рідше, ніж при застосуванні внутрішньовенного імуноглобуліну.
Гіперімунний глобулін
Гіперімунний глобулін готується з плазми людей з високим титром антитіл до певного мікроорганізму або антигену. Її отримують від людей, які одужують від природних інфекцій, або штучно імунізованих донорів.
Доступні гіперімунні глобуліни проти наступних захворювань:
Введення є болючим, і може виникати анафілаксія.