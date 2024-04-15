Вакцина проти респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ)

Вакцина проти РСВ рекомендована вагітним жінкам і людям похилого віку, щоб захистити немовлят і людей похилого віку від респіраторної інфекції, викликаної РСВ, яка може спричинити серйозне захворювання в цих вікових групах.
Додаткова інформація наведена у розділах Рекомендації Консультаційного комітету щодо практики імунізації стосовно вакцинації проти РСВ та Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): Імунізація проти респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ). Короткий огляд змін до графіку імунізації дорослих за 2024 рік наведений у ресурсі Консультаційного комітету з практики імунізації (ACIP) Рекомендований графік імунізації дорослих, Сполучені Штати Америки, 2024 рік:
(Див. також Загальні відомості про імунізацію).
Препарати вакцини проти РСВ
Існує три вакцини проти РСВ:
Неад'ювантна вакцина проти РСВ виробництва компанії Pfizer
Ад'ювантна вакцина проти РСВ виробництва компанії GlaxoSmithKline
Неад'ювантна вакцина на основі мРНК РСВ, вироблена компанією Moderna
Вакцини проти РСВ компаній Pfizer та GlaxoSmithKline є інактивованими рекомбінантними компонентами глікопротеїнового антигену респіраторно-синцитіального вірусу. Вакцина Moderna RSV — це нуклеозидно-модифікована мРНК, що кодує глікопротеїн РСВ F (пре-F білок).
Показання до застосування вакцини проти РСВ
Одна з наявних на даний момент вакцин проти РСВ (Pfizer) показана вагітним жінкам на терміні вагітності від 32 до 36 тижнів з вересня по січень у більшості континентальних регіонів Сполучених Штатів Америки. У місцях із сезонністю РСВ, яка відрізняється від більшості континентальних Сполучених Штатів Америки (наприклад, Аляска, місця з тропічним кліматом), дотримуйтеся вказівок органів охорони здоров'я (наприклад, CDC, державних і місцевих відділів охорони здоров'я) або регіональних медичних центрів щодо часу введення на основі місцевої сезонності РСВ. Вакцину слід вводити незалежно від перенесеної раніше РСВ-інфекції.
Вакцини проти РСВ (Pfizer, GlaxoSmithKline або Moderna) показані всім дорослим віком 75 років і старше, та деяким дорослим віком 60 років і старше, спираючись на спільне прийняття клінічних рішень. Зокрема, дорослі віком 60 років і старше, які з найбільшою ймовірністю отримають користь від вакцини, є особами, які вважаються такими, що мають підвищений ризик важкої РСВ-хвороби, включно із наявністю наведених нижче хронічних захворювань:
Хвороби легень
Хвороби серцево-судинної системи
Неврологічні та нервово-м'язові розлади
Захворювання нирок
Захворювання печінки
Захворювання системи крові
Цукровий діабет
Помірне або тяжке порушення функції імунної системи (пов'язане із захворюванням або прийомом імуносупресивних препаратів чи лікування)
Високий ризик важкої РСВ-інфекції також мають ослаблені люди, люди похилого віку, або люди, які проживають у будинках престарілих чи інших закладах тривалого догляду.
Протипоказання та застереження при застосуванні вакцини проти РСВ
Протипоказання до застосування вакцини проти РСВ:
Тяжка алергічна реакція (наприклад, анафілаксія) на компонент вакцини
Основним застереженням при застосуванні вакцин проти РСВ є
Середньотяжке або тяжке гостре захворювання з лихоманкою або без неї
Доза та введення вакцини проти РСВ
Вакцини проти респіраторно-синцитіального вірусу вводять одноразово (0,5 мл) у вигляді внутрішньом'язової ін'єкції.
Побічні ефекти вакцини проти РСВ
Побічні ефекти включають біль у місці ін'єкції, втому, міалгію, головний біль та артралгію.
Додаткова інформація
Можуть бути корисними наведені нижче англомовні ресурси. Будь ласка, зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цих ресурсів.
Консультаційний комітет щодо практики імунізації (ACIP): Рекомендації Консультаційного комітету щодо практики імунізації стосовно вакцинації проти РСВ
Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): Імунізація проти респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ)
CDC: Медичні працівники: вакцинація проти РСВ дорослих віком 60 років та старше
CDC: Медичні працівники: вакцинація проти РСВ вагітних жінок
CDC: Медичні працівники: інформація з профілактики РВС: імунізація проти РВС немовлят та маленьких дітей