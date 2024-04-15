Вакцина проти респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ)

Одна з наявних на даний момент вакцин проти РСВ (Pfizer) показана вагітним жінкам на терміні вагітності від 32 до 36 тижнів з вересня по січень у більшості континентальних регіонів Сполучених Штатів Америки. У місцях із сезонністю РСВ, яка відрізняється від більшості континентальних Сполучених Штатів Америки (наприклад, Аляска, місця з тропічним кліматом), дотримуйтеся вказівок органів охорони здоров'я (наприклад, CDC, державних і місцевих відділів охорони здоров'я) або регіональних медичних центрів щодо часу введення на основі місцевої сезонності РСВ. Вакцину слід вводити незалежно від перенесеної раніше РСВ-інфекції.

Вакцини проти РСВ (Pfizer, GlaxoSmithKline або Moderna) показані всім дорослим віком 75 років і старше, та деяким дорослим віком 60 років і старше, спираючись на спільне прийняття клінічних рішень. Зокрема, дорослі віком 60 років і старше, які з найбільшою ймовірністю отримають користь від вакцини, є особами, які вважаються такими, що мають підвищений ризик важкої РСВ-хвороби, включно із наявністю наведених нижче хронічних захворювань:

Хвороби легень

Хвороби серцево-судинної системи

Неврологічні та нервово-м'язові розлади

Захворювання нирок

Захворювання печінки

Захворювання системи крові

Цукровий діабет

Помірне або тяжке порушення функції імунної системи (пов'язане із захворюванням або прийомом імуносупресивних препаратів чи лікування)

Високий ризик важкої РСВ-інфекції також мають ослаблені люди, люди похилого віку, або люди, які проживають у будинках престарілих чи інших закладах тривалого догляду.