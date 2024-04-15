Моновакцина проти правця доступна, але вакцина проти правця зазвичай поєднується з вакциною проти дифтерії та/або кашлюку (вакцина «дифтерія / правцеві анатоксини / кашлюк»). Вакцина проти дифтерії доступна лише в поєднанні з іншими вакцинами.
Додаткова інформація наведена у розділах Рекомендації Консультаційного комітету щодо практики імунізації стосовно вакцинації вакцинами DTaP/Tdap/Td та Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): вакцинація проти дифтерії, правця та кашлюку.
(Див. також Загальні відомості про імунізацію).
Препарати вакцини проти правця-дифтерії
Препарати, які використовуються найчастіше, комбінують правцевий анатоксин з дифтерійним анатоксином: Td для дорослих; DT, що містить більш високу дозу дифтерійного анатоксину, для дітей (абсорбований дифтерійний анатоксин / правцевий анатоксин, DT, Td). Препарат лише з правцевим анатоксином (ТТ) також існує, але його застосування не рекомендується через те, що періодичні ревакцинації необхідні для обох антигенів. Вакцина проти правця-дифтерії-кашлюку (Tdap) — це підлітковий і дорослий препарат, який містить компонент кашлюку.
Показання до застосування вакцини проти правця-дифтерії
Бустерні дози вакцини проти правця-дифтерії (Td) або Tdap вводяться регулярно кожні 10 років після введення бустерної дози Tdap у віці 11–12 років. Пацієнти, які не отримали або не завершили первинну серію вакцинації принаймні з 3 доз вакцини проти правця та дифтерії, повинні розпочати або завершити серію. (Див. Центри з контролю та профілактики захворювань [CDC]: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку та графік імунізації дорослих в залежності від віку).
Пацієнтам із раною, яка наражає їх на підвищений ризик розвитку правцю (див. таблицю Профілактики правця при стандартному лікуванні ран), слід ввести бустерну дозу вакцини Td або Tdap, якщо з часу отримання попередньої дози минуло ≥ 5 років. Якщо дорослі ніколи не отримували вакцину Tdap, одну дозу Tdap слід замінити бустерною дозою вакцини Td.
Вагітні жінки повинні отримувати 1 дозу вакцини Tdap під час кожної вагітності, незалежно від того, чи отримували вони вакцину раніше. Вакцину Tdap слід вводити на 27–36 тижні вагітності, бажано протягом більш ранньої частини цього періоду, хоча вона може вводитися в будь-який час протягом вагітності.
Протипоказання та застереження при застосуванні вакцини проти правця-дифтерії
Основним протипоказанням до застосування вакцини Td є
Тяжка алергічна реакція (наприклад, анафілаксія) після попередньої дози вакцини або на компонент вакцини
Застереження щодо застосування вакцини Td:
Синдром Гієна-Барре протягом 6 тижнів після введення попередньої дози вакцини, що містить правцевий анатоксин
Середньотяжке або тяжке гостре захворювання з лихоманкою або без неї
Реакції гіперчутливості III типу в анамнезі після попередньої дози вакцини, що містить правцевий або дифтерійний анатоксин (вакцинація відкладається на період ≥ 10 років з моменту введення останньої дози вакцини, що містить правцевий анатоксин)
Доза та введення вакцини проти правця-дифтерії
Доза вакцини Td становить 0,5 мл в/м. Бустерні вакцинації проводять кожні 10 років.
Побічні ефекти вакцини проти правця-дифтерії
Побічні ефекти трапляються дуже рідко. До них належать анафілактичні реакції та неврит плечового нерва. Легкі ефекти включають еритему, набряк і болючість у місці ін'єкції.
Додаткова інформація
Можуть бути корисними наведені нижче англомовні ресурси. Будь ласка, зверніть увагу, що ПОСІБНИК не несе відповідальності за зміст цих ресурсів.
Консультаційний комітет щодо практики імунізації (ACIP): Рекомендації ACIP стосовно вакцинації вакцинами DTaP/Tdap/Td
Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC): Вакцинація проти дифтерії, правця та кашлюку: інформація для медичних працівників
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC): дифтерія: рекомендовані вакцинації
Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC): правець: рекомендовані вакцинації