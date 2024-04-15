Вакцина проти правця-дифтерії

Бустерні дози вакцини проти правця-дифтерії (Td) або Tdap вводяться регулярно кожні 10 років після введення бустерної дози Tdap у віці 11–12 років. Пацієнти, які не отримали або не завершили первинну серію вакцинації принаймні з 3 доз вакцини проти правця та дифтерії, повинні розпочати або завершити серію. (Див. Центри з контролю та профілактики захворювань [CDC]: графік імунізації дітей та підлітків в залежності від віку та графік імунізації дорослих в залежності від віку).

Пацієнтам із раною, яка наражає їх на підвищений ризик розвитку правцю (див. таблицю Профілактики правця при стандартному лікуванні ран), слід ввести бустерну дозу вакцини Td або Tdap, якщо з часу отримання попередньої дози минуло ≥ 5 років. Якщо дорослі ніколи не отримували вакцину Tdap, одну дозу Tdap слід замінити бустерною дозою вакцини Td.

Вагітні жінки повинні отримувати 1 дозу вакцини Tdap під час кожної вагітності, незалежно від того, чи отримували вони вакцину раніше. Вакцину Tdap слід вводити на 27–36 тижні вагітності, бажано протягом більш ранньої частини цього періоду, хоча вона може вводитися в будь-який час протягом вагітності.