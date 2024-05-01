Фторхінолони активні проти таких мікроорганізмів:

Нозокоміальні метицилін-резистентні стафілококи (MRSA) зазвичай є резистентними до цих лікарських засобів. Старіші фторхінолони малоефективні стосовно стрептококів і анаеробів. Новіші фторхінолони мають достовірну активністю проти стрептококів (у тому числі Streptococcus pneumoniae зі зниженою чутливістю до пеніциліну) та деяких анаеробів; зокрема, моксифлоксацин активний проти більшості клінічно значущих анаеробів.

Делафлоксацин, найновіший фторхінолон, є фторхінолоном із найширшим спектром дії, і він активний проти таких мікроорганізмів:

Грамнегативні бактерії, у тому числі Pseudomonas aeruginosa

Грампозитивні бактерії, у тому числі MRSA, а також атипові патогенні мікроорганізми дихальних шляхів

Анаероби

Оскільки застосування фторхінолонів збільшується, серед видів Enterobacterales, P. aeruginosa, S. pneumoniae та Neisseria розвивається резистентність до цих лікарських засобів, особливо до старіших фторхінолонів. Однак фторхінолони мають багато клінічних показань до застосування (див. таблицю Деякі аспекти клінічного застосування фторхінолонів).

Застосування фторхінолонів для емпіричного лікування гонореї більше не рекомендується внаслідок підвищення резистентності до них в усьому світі. Однак разова доза ципрофлоксацину є високоефективною для лікування гонококових інфекцій, спричинених штамами N. gonorrhoeae, чутливими до цього антибіотику.