Загальні відомості про антибактеріальні препарати

На ефективність антибіотиків in vivo впливає багато факторів, у тому числі

Бактерицидні антибіотики вбивають бактерії. Бактеріостатичні антибіотики сповільнюють або припиняють ріст бактерій. Ці визначення не є абсолютними — бактеріостатичні антибіотики можуть знищувати деякі чутливі види бактерій, а бактерицидні антибіотики можуть лише пригнічувати ріст певних чутливих видів бактерій. Точніші кількісні методи визначають мінімальну концентрацію in vitro, за якої антибіотик може пригнічувати ріст бактерій (мінімальна інгібуюча концентрація [МІК]) або знищувати їх (мінімальна бактерицидна концентрація [МБК]). Антибіотик із бактерицидною дією може сприяти знищенню бактерій, коли захисні сили організму-хазяїна ослаблені в місці інфекції (наприклад, у разі менінгіту або ендокардиту) або системно (наприклад, у пацієнтів із нейтропенією або з іншими порушеннями імунітету). Однак отримано обмежену кількість клінічних даних, які свідчать про те, що слід віддавати перевагу бактерицидному антибіотику перед бактеріостатичним, лише послуговуючись цією класифікацією. Вибір антибіотику для досягнення оптимальної ефективності повинен ґрунтуватися на тому, як концентрація такого засобу змінюється з часом відносно МІК, а не на тому, чинить антибіотик бактерицидну чи бактеріостатичну дію.

Антибіотики можна згрупувати в 3 загальні категорії (4) на основі фармакокінетики, що оптимізує протимікробну дію (фармакодинаміка):

Залежить від концентрації: Величина , на яку пікова концентрація перевищує МІК (зазвичай подається у вигляді співвідношення «пікова концентрація/МІК»), найкраще корелює з протимікробною дією

Залежить від часу: Тривалість періоду дозування, під час якого концентрація антибіотика перевищує МІК (зазвичай подається у відсотках періоду часу, коли концентрація перевищує МІК), найкраще корелює з протимікробною дією

Залежить від експозиції: Кількість лікарського засобу, що вводиться, відносно МІК (кількість лікарського засобу — це площа під фармакокінетичною кривою «концентрація-час» за 24 години [AUC24]; співвідношення «AUC24/MIК» найкраще корелює з протимікробною дією)

Аміноглікозиди, фторхінолони та даптоміцин демонструють бактерицидну дію, що залежить від концентрації. Збільшення їхньої концентрації від рівнів, що дещо перевищують МІК, до рівнів, що значно перевищують МІК, збільшує швидкість і ступінь бактерицидної дії. Крім того, якщо концентрація перевищує МІК навіть короткочасно, аміноглікозиди та фторхінолони мають постантибіотичний ефект (ПAE) на бактерії, що залишилися; тривалість ПAE також залежить від концентрації. Якщо ПАЕ триває довго, рівні лікарського засобу можуть бути нижчими, ніж МІК протягом тривалих періодів без втрати ефективності, що дає змогу рідше застосовувати препарат. Отже, аміноглікозиди та фторхінолони зазвичай найефективніші у разі періодичного застосування болюсних доз, які дають змогу досягти пікових рівнів вільного препарату в сироватці крові (тобто, фракція антибіотика, не зв'язана з білками сироватки крові), що в ≥ 10 разів перевищують МІК для бактерій.

Бета-лактамні антибіотики, кларитроміцин і еритроміцин демонструють бактерицидну дію, що залежить від часу. Збільшення рівнів вільного препарату в сироватці крові вище МІК не посилює бактерицидну дію, а знищення бактерій in vivo зазвичай відбувається повільно. Крім того, оскільки залишкове пригнічення росту бактерій після зниження концентрацій нижче МІК відсутнє або є дуже короткочасним (тобто мінімальний постантибіотичний ефект), бета-лактамні антибіотики найчастіше ефективні тоді, коли рівні вільного препарату в сироватці (тобто препарату, який не зв’язаний із білками сироватки крові) перевищують МІК протягом ≥ 50 % часу. Оскільки цефтріаксон має тривалий період напіввиведення (близько 8 годин), рівні вільного препарату в сироватці крові перевищують МІК для дуже чутливих патогенних мікроорганізмів протягом усього 24-годинного періоду дозування. Однак бета-лактамні антибіотики, в яких період напіввиведення із сироватки крові становить ≤ 2 годин, необхідно вводити часто або проводити їх безперервну інфузію, щоб оптимізувати час, коли їхня концентрація перевищує МІК.

Більшість протимікробних препаратів мають антибактеріальну активність, залежну від експозиції, яка найкраще характеризується співвідношенням AUC до МІК (див. рисунок Залежність концентрації від часу після одноразового застосування теоретичного антибіотика). Прикладами таких лікарських засобів є ванкоміцин, тетрацикліни та кліндаміцин.