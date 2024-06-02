Псевдомонози та подібні інфекції

Бактерії Pseudomonas є убіквітарними та надають перевагу вологому середовищу.

У людей P. aeruginosa є найпоширенішим патогеном, але інфекцію можуть викликати P. paucimobilis, P. putida, P. fluorescens, P. stutzeri, P. mendocina або P. acidovorans. До інших важливих внутрішньолікарняних патогенів, які раніше класифікувалися як Pseudomonas, належать бактерія Burkholderia cepacia та Stenotrophomonas maltophilia. B. pseudomallei (стара назва Pseudomonas pseudomallei) викликає захворювання, відоме як меліоїдоз, ареал якого обмежується переважно південно-східною Азією та північною Австралією.

P. aeruginosa час від часу присутня в пахвинній западині та аногенітальних ділянках нормальної шкіри, але рідко в калі, за винятком застосування антибіотиків. У лікарнях мікроорганізм часто присутній у раковинах, антисептичних розчинах і сечоприймачах. Може відбуватися передача інфекції пацієнтам через медичних працівників, особливо в опікових відділеннях і відділеннях інтенсивної терапії новонароджених, за винятком випадків ретельного дотримання методик контролю інфекції.