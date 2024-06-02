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Загальні відомості про сальмонельози (Salmonella)

ЗаLarry M. Bush, MD, FACP, Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University;
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
Переглянуто/перевірено черв. 2024

    Рід Salmonella поділяється на 2 види — S. enterica та S. bongori, які включають > 2500 відомих серотипів. Деякі з цих серотипів мають власну назву. У таких випадках поширене використання іноді скорочує наукову назву, щоб включити тільки рід і серотип: наприклад, S. enterica, підвид enterica, серотип Typhi скорочується до Salmonella Typhi.

    Рід Salmonella також можна розділити на 3 групи залежно від того, наскільки добре мікроорганізм адаптується до людського хазяїна:

    • Високоадаптовані до людини і не мають інших хазяїв, окрім людини: до цієї групи належать S. Typhi та S. Paratyphi типів A, B (також називаються S. Schottmülleri) та C (також називаються S. Hirschfeldii), які є патогенними лише у людей і зазвичай викликають кишкову (тифоїдну) гарячку.

    • Адаптовані до хазяїв, відмінних від людини, або викликають захворювання майже виключно у тварин: Деякі штами в цій групі — S. Dublin (велика рогата худоба), S. Arizonae (рептилії) та S. Choleraesuis (свині) — також викликають захворювання у людей.

    • Ті, хто має широкий діапазон хазяїв: до цієї групи входить > 2000 серотипів (наприклад, S. Enteritidis, S. Typhimurium), які викликають сальмонельозний гастроентерит і на частку яких припадає 85% усіх сальмонельозних інфекцій у Сполучених Штатах Америки.

    Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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    Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.