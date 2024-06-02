Загальні відомості про сальмонельози (Salmonella)

Рід Salmonella поділяється на 2 види — S. enterica та S. bongori, які включають > 2500 відомих серотипів. Деякі з цих серотипів мають власну назву. У таких випадках поширене використання іноді скорочує наукову назву, щоб включити тільки рід і серотип: наприклад, S. enterica, підвид enterica, серотип Typhi скорочується до Salmonella Typhi.

Рід Salmonella також можна розділити на 3 групи залежно від того, наскільки добре мікроорганізм адаптується до людського хазяїна: