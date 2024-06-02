Загальні відомості про сальмонельози (Salmonella)

Рід Salmonella поділяється на 2 види — S. enterica та S. bongori, які включають > 2500 відомих серотипів. Деякі з цих серотипів мають власну назву. У таких випадках поширене використання іноді скорочує наукову назву, щоб включити тільки рід і серотип: наприклад, S. enterica, підвид enterica, серотип Typhi скорочується до Salmonella Typhi.
Рід Salmonella також можна розділити на 3 групи залежно від того, наскільки добре мікроорганізм адаптується до людського хазяїна:
Високоадаптовані до людини і не мають інших хазяїв, окрім людини: до цієї групи належать S. Typhi та S. Paratyphi типів A, B (також називаються S. Schottmülleri) та C (також називаються S. Hirschfeldii), які є патогенними лише у людей і зазвичай викликають кишкову (тифоїдну) гарячку.
Адаптовані до хазяїв, відмінних від людини, або викликають захворювання майже виключно у тварин: Деякі штами в цій групі — S. Dublin (велика рогата худоба), S. Arizonae (рептилії) та S. Choleraesuis (свині) — також викликають захворювання у людей.
Ті, хто має широкий діапазон хазяїв: до цієї групи входить > 2000 серотипів (наприклад, S. Enteritidis, S. Typhimurium), які викликають сальмонельозний гастроентерит і на частку яких припадає 85% усіх сальмонельозних інфекцій у Сполучених Штатах Америки.